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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Посол Армении призвал США вмешаться в ситуацию с Нагорным Карабахом

Посол Армении Марукян: США должны остановить агрессию против жителей Карабаха
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Конфликт в Нагорном Карабахе
Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости
Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Азербайджан напал на мирных жителей Нагорного Карабаха, и США должны вмешаться в происходящее, заявил посол Армении по особым поручениям, правозащитник Эдмон Марукян.

«Азербайджан начал широкомасштабную агрессию и военную операцию против мирного населения Нагорного Карабаха. Дети становятся объектом нападения азербайджанских военных. Теперь США и международное сообщество должны решить, какие меры будут приняты, чтобы остановить агрессию», — написал Марукян в своем аккаунте в X (в прошлом — Twitter).

В своем посте посол упомянул аккаунты президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, главы Европейского совета Шарля Мишеля, главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС Тойво Клаара.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Карабахе, обвинив Армению в нарушении трехсторонних соглашений 2020 года. После начала операции в Степанакерте и других городах региона сообщали о взрывах.

В Баку заявили, что не бьют по гражданским объектам, и создали гуманитарные коридоры для эвакуации жителей.

Россия призвала Азербайджан и Армению прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Баку потребовал полного выведения армянских военных из Нагорного Карабаха, в Армении заявили, что собственных войск в регионе не имеет.

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В регионе по договоренностям 2020 года находятся российские миротворцы (около 2 тыс. военных). Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации определен в пять лет с момента подписания соглашения (9 ноября 2020 года), он размещен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора — единственной дороги из Армении в Карабах. Штаб командования миротворческими силами расположен в районе Степанкертского аэропорта, в населенном пункте Иванян.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

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