Елизавету II похоронили в Виндзоре
Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II опустили в королевскую усыпальницу в часовне Виндзорского замка, сообщает Би-би-си.
Перед этим с гроба сняли корону, скипетр и державу. Их передали главному священнику Виндзора, но затем королевский ювелир доставит эти предметы в Лондонский Тауэр, где хранятся императорские драгоценности.
Публичные мероприятия по случаю похорон королевы завершились.
На службе в часовне присутствовали члены семьи Елизаветы II, в том числе король Карл III с супругой Камиллой Паркер-Боулз (королевой-консортом) и другие. Архиепископ благословил Карла III, зазвучал национальный гимн. По окончании церемонии члены монаршей семьи покинули часовню и направились в Виндзорский замок.
Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет, ее 73-летний старший сын стал новым монархом Великобритании. Наследником Карла III является его сын Уильям, получивший титул принца Уэльского.
15 сентября гроб с телом королевы доставили в здание британского парламента и запустили процесс прощания всех желающих с монархом. Попрощаться с Елизаветой II, как писала Би-би-си, пригласили около 500 глав государств и высокопоставленных лиц зарубежных государств. При этом приглашения на траурные мероприятия не получили представители России, а также Белоруссии и Мьянмы, передавал Reuters. В российском МИДе назвали такое решение безнравственным. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не рассматривает возможности поездки президента Владимира Путина на похороны.
19 сентября объявлено в Великобритании выходным днем — не работает значительная часть инфраструктуры страны, особенно развлекательная. Траур в Соединенном Королевстве и странах Содружества после похорон королевы Елизаветы II продлится еще семь дней.