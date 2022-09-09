Траур в Великобритании продлится еще 7 дней после похорон Елизаветы II

Фото: Alastair Grant / AP

Траур в Великобритании и странах Содружества после похорон королевы Елизаветы II продлится еще семь дней. Такое пожелание высказал новый король страны Карл III, говорится в заявлении Букингемского дворца.

«После смерти Ее Величества королевы Его Величество король высказал пожелание, чтобы период траура продолжался с настоящего момента и на протяжении еще семи дней после похорон королевы», — сказано в сообщении.

Дату похорон объявят «в установленном порядке».

Ранее сообщалось, что общенациональный траур продлится лишь десять дней, как предусмотрено планом на случай смерти главы государства. Траурные мероприятия проводят в строгом соответствии с графиком, который рассчитан на этот срок.

В Великобритании в рамках траура приспустили государственные флаги (флаги на королевских резиденциях не поднимут до 8:00 дня, следующего за датой окончания траура). Королевские резиденции будут закрыты до завершения похорон. Гражданам разрешили оставлять цветы в строго отведенных для этого местах и оставлять соболезнования онлайн.

В Гайд-парке и лондонском Тауэре дали оружейный салют в честь королевы из 96 залпов — по одному выстрелу за каждый год ее жизни.

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Также в стране отменили крупные спортивные состязания, местные телеканалы изменили сетку вещания. Программы посвятят биографии умершей королевы и освещению траурных мероприятий.

Елизавета II умерла вечером 8 сентября в шотландском замке Балморал в окружении родственников. За несколько часов до этого врачи сообщили о резком ухудшении ее состояния. Престол унаследовал сын Елизаветы II — 73-летний принц Чарльз, который правит под именем Карл III. В английском языке его звучание остается прежним — Charles, но в русском меняется на немецкий манер по сложившейся традиции. Монарха официально провозгласят королем 10 сентября.

Ожидается, что похороны королевы пройдут на десятый день после смерти. Такие же сроки изложены в государственном плане. До этого, утром третьего дня, гроб с телом доставят из Балморала в Букингемский дворец, на седьмой день его переправят в Вестминстерский дворец, где находится британский парламент. Там гроб пробудет три дня — тело королевы будет лежать на постаменте в центре Вестминстер-холла. Посетители смогут прийти и проститься с монархом 23 часа в сутки. Публичные похороны пройдут через десять дней после смерти в Вестминстерском аббатстве. Затем королеву похоронят в часовне Святого Георгия в Виндзоре.