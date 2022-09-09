Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 16:33
Экс-игрок «Спартака» предсказал судейский скандал в матче с «Ростовом» Спорт, 18:44
Coinberry подала к своим клиентам иск на $1,3 млн Крипто, 18:36
Кварацхелию признали лучшим игроком месяца в Серии А Спорт, 18:33
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 18:27
Траур в Великобритании продлится еще 7 дней после похорон Елизаветы II Политика, 18:10
Суд в Москве арестовал нового подозреваемого в госизмене Политика, 18:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:50
Королева инноваций: как Елизавета II осваивала новые технологии Индустрия 4.0, 17:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Бывший «король облигаций» сделал ставку на укрепление фунта стерлингов Инвестиции, 17:42
ЦФА — это не криптовалюта. Юристы все обьяснили Крипто, 17:38
Глава МАГАТЭ заявил о возросших рисках ЧП из-за обстрелов Запорожской АЭС Политика, 17:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:30
Первая европейская сборная согласилась сыграть с Россией после 24 февраля Спорт, 17:18
Глава харьковской ВГА объявил об эвакуации жителей из Изюма и Купянска Политика, 17:12
Умерла Елизавета II ,  
0 

Траур в Великобритании продлится еще 7 дней после похорон Елизаветы II

Фото: Alastair Grant / AP
Фото: Alastair Grant / AP

Траур в Великобритании и странах Содружества после похорон королевы Елизаветы II продлится еще семь дней. Такое пожелание высказал новый король страны Карл III, говорится в заявлении Букингемского дворца.

«После смерти Ее Величества королевы Его Величество король высказал пожелание, чтобы период траура продолжался с настоящего момента и на протяжении еще семи дней после похорон королевы», — сказано в сообщении.

Дату похорон объявят «в установленном порядке».

Ранее сообщалось, что общенациональный траур продлится лишь десять дней, как предусмотрено планом на случай смерти главы государства. Траурные мероприятия проводят в строгом соответствии с графиком, который рассчитан на этот срок.

В Британии дали оружейный салют в 96 залпов в память Елизаветы II. Видео
Политика

В Великобритании в рамках траура приспустили государственные флаги (флаги на королевских резиденциях не поднимут до 8:00 дня, следующего за датой окончания траура). Королевские резиденции будут закрыты до завершения похорон. Гражданам разрешили оставлять цветы в строго отведенных для этого местах и оставлять соболезнования онлайн.

В Гайд-парке и лондонском Тауэре дали оружейный салют в честь королевы из 96 залпов — по одному выстрелу за каждый год ее жизни.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России
Статьи
Pro
Фото: Marcelo del Pozo / Reuters Вы гражданин России и валютный резидент. Что вам можно и чего нельзя
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Успеть до запрета: какие иностранные акции стоит купить, пока не поздно
Статьи

Также в стране отменили крупные спортивные состязания, местные телеканалы изменили сетку вещания. Программы посвятят биографии умершей королевы и освещению траурных мероприятий.

Елизавета II умерла вечером 8 сентября в шотландском замке Балморал в окружении родственников. За несколько часов до этого врачи сообщили о резком ухудшении ее состояния. Престол унаследовал сын Елизаветы II — 73-летний принц Чарльз, который правит под именем Карл III. В английском языке его звучание остается прежним — Charles, но в русском меняется на немецкий манер по сложившейся традиции. Монарха официально провозгласят королем 10 сентября.

Ожидается, что похороны королевы пройдут на десятый день после смерти. Такие же сроки изложены в государственном плане. До этого, утром третьего дня, гроб с телом доставят из Балморала в Букингемский дворец, на седьмой день его переправят в Вестминстерский дворец, где находится британский парламент. Там гроб пробудет три дня — тело королевы будет лежать на постаменте в центре Вестминстер-холла. Посетители смогут прийти и проститься с монархом 23 часа в сутки. Публичные похороны пройдут через десять дней после смерти в Вестминстерском аббатстве. Затем королеву похоронят в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Теги
Персоны
траур Елизавета II

Елизавета Вторая Виндзор

монарх, королева Великобритании

21 апреля 1926 года

Карл III Виндзор

Король Великобритании

14 ноября 1948 года
Материалы по теме
Наина Ельцина вспомнила о символическом жесте Елизаветы II для России
Экономика
В Британии дали оружейный салют в 96 залпов в память Елизаветы II. Видео
Политика
В Кремле исключили поездку Путина на похороны Елизаветы II
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter