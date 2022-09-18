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Умерла Елизавета II ,  
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Королева глазами СМИ: как менялся образ Елизаветы II

Великобритания на протяжении недели прощается с Елизаветой II. Королева умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Страной она правила рекордный срок — 70 лет. С самого детства к ней было приковано внимание СМИ. Как за долгие годы менялся образ Елизаветы на обложках — в фотогалерее РБК

Впервые на обложках Елизавета стала появляться задолго до того, как взошла на престол. На фото: обложка журнала Time от 29 апреля 1929 года, когда принцессе было три года. В семье девочку называли Лилибет

Обложка Tatler, 1937 год. Подпись: «Ее Королевское Высочество принцесса Елизавета и ее корги». Фотография сделана в замке Глэмис. После возвращения в Букингемский дворец, как пишет издание, сестры Елизавета и Маргарет были «снова заняты учебниками под опекой английской и французской гувернанток»

Выпуск Life 1944 года. Журнал отметил обложкой 18-летие принцессы

Обложка The Australian Women's Weekly, 1947 год.

21 апреля 1947 года, в свой 21-й день рождения, будущая королева находилась с родителями и сестрой Маргарет в поездке по Южной Африке. По случаю совершеннолетия Елизавета обратилась к слушателям по радио, трансляция велась из Кейптауна. «Я заявляю всем вам, что вся моя жизнь, будь она долгая или короткая, будет посвящена служению вам и великой имперской семье, к которой мы все принадлежим», — объявила принцесса

Обложка Illustrated, 1947 год.

В ноябре 1947 года Елизавета вышла замуж за принца Филиппа Греческого. Они приходились друг другу троюродными братом и сестрой. К их свадьбе было приковано внимание общественности — она стала долгожданным радостным для страны событием после Второй мировой войны. Брак продлился больше 73 лет, до смерти Филиппа в апреле 2021 года

Обложка журнала Quick, 1952 год.

6 февраля 1952 года, после смерти отца, короля Георга VI, королевой Великобритании была объявлена Елизавета II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне

Обложка журнала Illustrated, 1953 год

Елизавета не была дочерью наследного принца и не должна была стать королевой. Ее отец получил трон после того, как ее дядя Эдуард VIII влюбился и женился на американке Уоллис Симпсон, которая была разведена, чего не принимала королевская семья. Он отрекся от престола в пользу брата, а Елизавета стала следующей в очереди на престол

Обложка The Australian Women's Weekly, 1953 год.

Церемония коронации Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве и впервые транслировалась по телевидению. Ее посмотрели 27 млн жителей Великобритании

Обложка журнала Time, 1959 год.

За время правления Елизаветы II сменилось 15 премьер-министров, семь пап римских и семь архиепископов Кентерберийских

Обложка журнала Tatler, 1961 год.

У Елизаветы II не было ни паспорта, ни водительских прав. Тем не менее она еще в молодости научилась водить и управляла автомобилем до самого преклонного возраста.

Во время Второй мировой войны Елизавета, еще будучи принцессой, не только водила легкие грузовики «Тилли», но и умела самостоятельно менять им колеса

Обложка журнала Tatler, 1962 год.

В браке Елизаветы II и принца Филиппа родились четверо детей: принц Чарльз (на фото), принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард

Королева Елизавета, принц Чарльз и принцесса Анна на обложке журнала Tatler, 1964 год

Обложка журнала «Илустрована политика», 1972 год.

Елизавета стала первым британским монархом, который по телевидению поздравил своих поданных с Рождеством. Впервые это произошло в 1957 году и повторялось ежегодно за исключением 1969 года

Обложка журнала Punch, 1977 год. В тот год отмечалось 25-летие пребывания Елизаветы II на престоле

Обложка Illustrated London News, 1977 год.

Королева на протяжении почти всей жизни появлялась верхом, это было одно из ее любимых занятий. В последний раз ее видели в седле, когда ей было 95 лет

Обложка журнала Observer, 1983 год.

В 1981 году на Елизавету II было совершено покушение. 17-летний молодой человек стрелял в королеву холостыми патронами, когда она ехала на лошади. Лошадь испугалась и понесла королеву, но той удалось удержаться в седле

Обложка журнала RadioTimes, 1993 год.

За время царствования королева позировала более чем для 200 портретов

Королева не давала интервью, но охотно позировала фотографам. В 2007 году для журнала Vanity Fair (на фото) ее снимала знаменитая Энни Лейбовиц

Обложка журнала Tatler, 2009 год

Обложка журнала Time с заголовком «Бриллиантовая королева: <...> сможет ли британская монархия выжить без королевы», 2012 год.

В 2015 году Елизавета стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании, а в 2016-м, после смерти короля Таиланда, и самым долгоправящим в мире

Обложка журнала Rolling Stone, 2016 год.

В 1977 году панк-группа Sex Pistols выпустила сингл God save the Queen — так при королеве звучала строчка из официального гимна страны (после ее смерти новым правителем стал ее сын принц Чарльз, и слова поменяли на God save the King). Панки называли королеву кретинкой и нечеловеческим существом. Обложку одноименного альбома должно было украсить изображение королевы, на котором ее рот был сколот булавкой. Рабочие фабрики, где печатались обложки, отказались их делать. Обложка в итоге все-таки вышла, но на ней рот и глаза королевы были заклеены газетными обрывками. В поддержку сингла группа отправилась в тур на корабле по Темзе и через несколько часов была арестована. Со стороны королевы никакой реакции не последовало, но со временем она стала значимой фигурой для панк-культуры

Обложка журнала Vanity Fair, 2016 год.

За время своего правления Елизавета II ввела моду на корги. Первая собака этой породы появилась у нее еще в детстве, всего же у королевы было более 30 таких собак

Обложка французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, 2021 год.

В 2020-х в королевской семье разразился скандал. В 2020 году внук королевы принц Гарри и его жена Меган Маркл решили отказаться от королевских полномочий и обрести финансовую независимость. После этого Букингемский дворец объявил, что они не будут больше именоваться Его и Ее Королевское Высочество, не будут получать средства из казны на официальные мероприятия, а также вернут туда потраченные деньги. В марте 2021 года супруги дали интервью Опре Уинфри, в котором мулатка Маркл рассказала о давлении со стороны родственников мужа и о том, что некоторых членов семьи беспокоило, насколько темной будет кожа их первенца. 8 сентября 2022 года незадолго до официального сообщения о кончине Елизаветы II в шотландский замок Балморал, где находилась королева, стали съезжаться члены монаршей семьи. Меган туда не отправилась, сообщили британские СМИ со ссылкой на источники

Обложка Saturday, февраль 2022 года.

В 2020 году Великобритания полгода широко праздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — 70 лет. Основные мероприятия прошли в начале июня: парад, салют, зажжение юбилейных огней, служба в соборе Святого Павла в Лондоне, конное дерби. Королева по состоянию здоровья смогла присутствовать не на всех. «Я была польщена и глубоко тронута, что так много людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать мой платиновый юбилей. Хотя я и не присутствовала на всех мероприятиях, мое сердце было со всеми вами», — отметила она в послании

Обложка New Statesman, июнь 2022 года

Обложка польской версии Newsweek, сентябрь 2022 года.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал в кругу семьи. Ей было 96 лет. В Великобритании и других странах Содружества объявили многодневный траур. Новым правителем стал ее сын принц Чарльз. Он вступил на престол под именем Карл III, ему 73 года.

Материал впервые опубликован в 2017 году, обновлен и дополнен в 2022-м

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Теги
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова Анастасия Антипова
мультимедиа Елизавета II королева Великобритании
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