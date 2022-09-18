Королева глазами СМИ: как менялся образ Елизаветы II

Обложка журнала Tatler, 1961 год.

У Елизаветы II не было ни паспорта, ни водительских прав. Тем не менее она еще в молодости научилась водить и управляла автомобилем до самого преклонного возраста.

Во время Второй мировой войны Елизавета, еще будучи принцессой, не только водила легкие грузовики «Тилли», но и умела самостоятельно менять им колеса