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Умерла Елизавета II ,  
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В палатках и с императором: кто прощался с Елизаветой II. Фоторепортаж

В течение четырех дней до церемонии погребения гроб с телом королевы стоял в Вестминстер-холле, где ее подданные и официальные делегации из других стран могли с ней проститься. Как в Великобритании провожали Елизавету II — в фоторепортаже РБК
Фото:Aaron Chown / Getty Images
Фото: Aaron Chown / Getty Images

На фото: принц Уильям (в первом ряду, в центре), принц Гарри (во втором ряду, в центре), принцесса Евгения (в первом ряду справа), принцесса Беатрис (в первом ряду слева), Зара Тиндалл (в третьем ряду слева), леди Луиза Виндзор (во втором ряду слева), Джеймс, виконт Северн (во втором ряду справа), Вестминстер-холл, Лондон, 17 сентября

Сегодня, 19 сентября, после десятидневного официального траура пройдут похороны королевы Елизаветы II в Лондоне.

Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

На фото: люди отдают дань памяти королеве Елизавете II, Вестминстер-холл, Лондон, 18 сентября

До официальных похорон к гробу Елизаветы II выстраивалась очередь из скорбящих. В пятницу она достигла пяти миль (около восьми км), а время ожидания в ней составляло до 24 часов. Как сообщает The Guardian, в воскресенье (18 сентября) в 22:30 к гробу королевы были допущены последние люди, стоявшие в очереди.

Фото:Rob Pinney / Getty Images
Фото: Rob Pinney / Getty Images

На фото: король Карл III машет рукой из своей машины толпе у Букингемского дворца,18 сентября

The Guardian сообщает, что сегодня (19 сентября) городские власти ожидают, что придет около 1 млн человек к королевскому дворцу и Гайд-парку. Вчера (18 сентября) данные Trainline показали, что спрос на транспортные услуги в Лондоне на 19 сентября возрос на 56% по сравнению с предыдущей неделей.

Фото:David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

На фото: люди возлагают цветы у ворот Виндзорского замка, 17 сентября

«Мы были безмерно тронуты всеми, кто взял на себя труд прийти и отдать дань уважения моей дорогой матери, покойной королеве», — заявил король Карл III.

Фото:Joe Giddens / Getty Images
Фото: Joe Giddens / Getty Images

На фото: президент США Джо Байден, первая леди Джилл Байден (справа) и посол США в Великобритании Джейн Хартли, Вестминстер-холл, 18 сентября

«Вам повезло, что она была у вас 70 лет. Нам всем повезло», — сказал Байден. Он также назвал королеву «порядочной, благородной и полностью посвященной служению».

Фото:Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images
На фото: фотографии королевы Елизаветы II в окнах дома и очередь на вход в Виндзорский замок, 18 сентября
Фото:Sarah Meyssonnier / Getty Images
Фото: Sarah Meyssonnier / Getty Images
На фото: президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит Макрон, Вестминстер-холл, 18 сентября
Фото:David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images
На фото: волонтер раздает одеяла людям, стоящим в очереди к гробу Елизаветы II возле Тауэрского моста, 18 сентября
Фото:Sarah Meyssonnier / Getty Images
Фото: Sarah Meyssonnier / Getty Images
На фото: король Бельгии Филипп и королева Матильда, Вестминстер-холл, 18 сентября
Фото:Joe Giddens / Getty Images
Фото: Joe Giddens / Getty Images
На фото: наследный принц Греции Павлос, Вестминстер-холл, 18 сентября
Фото:Rob Pinney / Getty Images
Фото: Rob Pinney / Getty Images

На фото: кэмпинг в Лондоне, 18 сентября

Перед Букингемским дворцом разбили палаточный лагерь, чтобы удерживать свои места в первом ряду и отдать дань уважения королеве. «Я просто хотела получить идеальное место, чтобы засвидетельствовать свое почтение прекрасной женщине. Люди действительно пытаются протолкнуться сейчас», — сказала 52-летняя женщина из лагеря.

Фото:ohn Sibley / Getty Images
Фото: ohn Sibley / Getty Images
На фото: император Японии Нарухито (справа), Вестминстер-холл, 18 сентября
Фото:Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images
На фото: премьер-министр Лиз Трасс и ее муж Хью О'Лири на Даунинг-стрит, 10, 18 сентября 2022 года
Фото:John Sibley / Getty Images
Фото: John Sibley / Getty Images
На фото: король Норвегии Харальд, Вестминстер-холл, 18 сентября
Фото:Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images
На фото: люди в ожидании похорон королевы Елизаветы II на Парламентской площади, Лондон, 18 сентября
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Елизавета Вторая Виндзор

монарх, королева Великобритании

21 апреля 1926 года
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