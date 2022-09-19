В палатках и с императором: кто прощался с Елизаветой II. Фоторепортаж

На фото: принц Уильям (в первом ряду, в центре), принц Гарри (во втором ряду, в центре), принцесса Евгения (в первом ряду справа), принцесса Беатрис (в первом ряду слева), Зара Тиндалл (в третьем ряду слева), леди Луиза Виндзор (во втором ряду слева), Джеймс, виконт Северн (во втором ряду справа), Вестминстер-холл, Лондон, 17 сентября

Сегодня, 19 сентября, после десятидневного официального траура пройдут похороны королевы Елизаветы II в Лондоне.