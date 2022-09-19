Посла Белоруссии вызовут в МИД Молдавии из-за слов Лукашенко об Украине
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вызовет белорусского посла Анатолия Калинина из-за высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко, говорится в сообщении министерства.
«После недавних заявлений белорусского лидера в отношении нашей страны Министерство иностранных дел вызовет посла Беларуси в Кишиневе для получения объяснений и представления принципиальной позиции Республики Молдова», — заявили в ведомстве.
В МИДе выразили сожаление из-за «роли, которую Беларусь играет в пропаганде» российской военной операции на Украине и продвижении в публичном пространстве «дезинформации и фейков».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что США толкают Европу на военное противостояние с Россией. Он выразил мнение, что «Украину будут разрушать до основания» с целью ослабления России и уничтожения Белоруссии. Вашингтон, по мнению Лукашенко, получает выгоду от конфликтов в Европе. «Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния», — заявил он.
Ранее Лукашенко говорил, что с Россией воюет не Украина, а «весь блок НАТО и Америка прежде всего». Он также выразил мнение, что если бы Вашингтон с помощью Варшавы не подстегивал боевые действия, то Европа давно бы прекратила происходящее.
Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Вступление Украины в НАТО, говорил российский лидер, привело бы к повышению военных угроз и риску внезапного удара по территории России.
Уже после начала спецоперации президент Молдавии Майя Санду говорила, что не видит угрозы атаки со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявлял, что Молдавия не пытается стать «анти-Россией» и не должна видеть угрозы со стороны Москвы.
В марте премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица говорила, что страна стремится вступить в ЕС, но не планирует быть частью НАТО. Она отмечала, что нейтральный статус прописан в молдавской Конституции. В июле МИД России сообщал, что наблюдается тенденция к отходу Кишинева от нейтралитета и сближению с НАТО.