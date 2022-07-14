Кремль исключил угрозу для Молдавии со стороны России

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Молдавия не пытается стать «анти-Россией» и не должна видеть угрозу для своей безопасности со стороны Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он также заявил, что Россия не рассматривает политику Молдавии как угрозу.

«Нету риска для России, и в Молдавии не должны видеть угрозу, это абсурдно. Неуместно сравнивать это с Украиной. Молдавия не превращалась, хотя были такие желающие, в центр «анти-России», — сказал он.

В интересах Молдавии было бы искать взаимовыгодных отношений с Россией, считает Песков.

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