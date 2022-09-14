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Война санкций ,  
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Лукашенко наколол дров и пообещал не дать Европе замерзнуть

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Белоруссия поможет Европе пережить зимние морозы, заявил президент страны Александр Лукашенко. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — сказал он, когда колол дрова.

Соседям Белоруссии будет «не до выбора — елка или береза», когда они столкнутся с крупнейшим энергетическим кризисом, указал Лукашенко. По его словам, Белоруссия могла бы помочь в первую очередь «крестьянам и рабочим».

«Главное, чтобы в Польше [президент Анджей] Дуда и [премьер-министр Матеуш] Моравецкий не замерзли, это наши соседи, может, одумаются», — добавил президент.

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Политика

Страны Евросоюза столкнулись энергетическим кризисом, после того как ввели беспрецедентные санкции против России из-за военных действий на Украине. В ответ на них Москва обязала «недружественные» страны платить за поставки российского газа по схеме с продажей валюты на Мосбирже (в рублях). Часть государств отказалась закупать газ у России.

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В июле Евросоюз решил сократить потребление газа на 15% до марта 2023 года, чтобы сэкономить топливо для зимы и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа. Против этого плана выступили Польша и Венгрия.

Позже европейские страны заявили о желании установить потолок цен для российского газа, однако эту стратегию их власти пока не приняли.

На фоне энергетического кризиса власти Германии установили ограничение по отоплению общественных зданий. Согласно ему немцы не смогут прогревать помещения больше чем до 19 градусов вместо 22.

Теги
Александр Лукашенко Европа отопление холод Анджей Дуда Матеуш Моравецкий
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