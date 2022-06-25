Президент Молдавии не увидела угрозы атаки со стороны России
Власти Молдавии не располагают информацией о возможной атаке со стороны России, заявила президент республики Майя Санду в эфире телеканала Prime.
«У нас нет информации, что РФ планирует атаковать Молдавию. Информация, которой мы обладаем, дает нам определенную степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Она также сообщила, что в Молдавии нет притеснения русскоговорящего населения, его права и свободы никто не задевает.
В апреле заместитель командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что в рамках второй фазы спецоперации российские войска должны взять под контроль Донбасс и Южную Украину. Это, как он говорил, позволит обеспечить коридор в Крым, а также в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения». Приднестровье — непризнанная республика, объявившая о своей независимости от Молдавии еще в составе СССР. Конфликт между Кишеневом и Тирасполем неурегулирован уже больше 30 лет.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос, следует ли Молдавии опасаться российской спецоперации на Украине, говорил, что видит попытки втянуть страну в НАТО. «Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их втягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии», – заявлял глава МИД России.
При этом, по словам Лаврова, предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС не является угрозой для России.
Молдавия ведет активную политику по сближению с Европейским союзом. Наряду с Украиной страна получила статус кандидата на вступление в ЕС. При этом молдавские власти не раз заявляли, что страна не планирует вступать НАТО, а ее нейтралитет закреплен в конституции. Активные шаги Украины в сторону НАТО российские власти называли одной из причин спецоперации.