Лукашенко заявил, что США толкают Европу на противостояние с Россией

Александр Лукашенко на патриотическом форуме «Это НАША история!» (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

США толкают Европу на военное противостояние с Россией на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на мероприятии, посвященном Дню народного единства (видеозапись опубликовало агентство БелТА).

«Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом — ослабление России и уничтожение Беларуси», — утверждает белорусский лидер.

По его мнению, США — единственная страна, которая может получать выгоду от конфликтов в Европе. «И Европу на место поставить, и конкурентов убрать, — описал Лукашенко стремления Вашингтона. — Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния».

Лукашенко убежден, что именно Соединенные Штаты «раздувают войну в Косово», «подбрасывают угли в тлеющее противоречие в Карабахе, мутят воду в Сирии», при этом Белый дом полностью игнорирует внутренние противоречия «на грани гражданского противостояния». Впервые с начала холодной войны человечество оказалось на грани ядерного конфликта, констатировал он.

«Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все завершится?» — задался президент вопросом. Он заверил аудиторию, что при возникновении военной угрозы Белоруссия сможет защитить свои границы.

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