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Лукашенко заявил об отсутствии планов «нападать на Украину»

Лукашенко заявил об отсутствии планов «бомбить Украину» с территории Белоруссии
Лукашенко, в очередной раз опровергая планы нападения Белоруссии на Украину, призвал «утихомириться». По его словам, «никакая Украина сегодня не воюет — сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего»
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Белоруссии незачем отправлять своих граждан участвовать в военных действиях на Украине, никакого нападения на нее Минск не планирует, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками хозяйства «Журавлиное» и жителями Пружанского района Брестской области.

«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

Он отметил, что «никакая Украина сегодня не воюет — сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего». И Европа бы уже давно прекратила этот конфликт, если бы США не продолжали с помощью Польши подстегивать боевые действия, заявил президент Белоруссии.

Премьер Белоруссии сообщил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать
Политика
Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Лукашенко, говоря о спецоперации, неоднократно заявлял, что конфликт развязали не Белоруссия и не Россия, а украинские силы, которые, по его словам, готовили нападение на республику. Они разместили у границ Белоруссии «тяжелую ракетную артиллерию», но Россия предотвратила атаку, нанеся превентивный удар, говорил президент.

В то же время он не раз подчеркивал, что Белоруссия не участвует и не планирует участвовать в конфликте. По его словам, если бы Минск подключился к российской спецоперации, он бы ничего не добавил. «Оружие у нас такое, как в России. Людей военных у них хватает для того, чтобы воевать. Мы там просто не нужны сейчас», — сказал он в июле.

Украина после начала спецоперации ввела военное положение. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и пригрозил сделать то же самое в отношение Минска, если белорусские войска пересекут границу Украины. 

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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