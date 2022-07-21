В МИДе предупредили об отходе Молдавии от нейтралитета и сближении с НАТО
Россия отмечает тенденцию к отходу Молдавии от нейтралитета и сближению с НАТО, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук на круглом столе в Совете Федерации.
«Вызывает беспокойство тенденция отхода Кишинева от нейтралитета, который закреплен в Конституции страны. Мы видим, как сегодня происходит сближение Молдавии с НАТО вопреки ее внеблоковому статусу», — заявил Полищук.
По словам дипломата, поступает информация об оснащении армии Молдавии новыми видами вооружений НАТО, в том числе беспилотниками. Полищук назвал эту тенденцию тревожной.
Он также сообщил, что формат 5+2 (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, наблюдатели от США и ЕС) в целях урегулирования в Приднестровье не работает. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров на это заявил, что в формате 5+2 участвуют ОБСЕ и ЕС, которые «полностью себя скомпрометировали», и спросил, какой смысл их держать в этом объединении.
Полищук ответил, что роль некоторых участников формата «оставляет желать лучшего». «Пока ничего лучшего у нас нет на данный момент. Формат на данный момент де-факто не работает, последняя встреча прошла больше двух лет назад», — констатировал Полищук. Но будущее формата покажет время.
В январе Молдавия утвердила индивидуальный план сотрудничества с НАТО. Страна будет проводить политические консультации со странами НАТО на всех уровнях по вопросам внешней политики и безопасности, относительно ситуации в регионе, а также о продвижении реформ. В марте премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна не планирует вступать в НАТО и принцип ее нейтральности закреплен в Конституции. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Молдавию пытаются втянуть в Североатлантический альянс.