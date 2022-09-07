Глава МИД Латвии сообщил, когда россиянам запретят въезд в страну

Глава МИД Латвии Ринкевич: запрет на въезд для россиян вступит в силу в течение 10 дней

Запрет на въезд в шенгенскую зону через страны Балтии для россиян и белорусов, имеющих визы, вступит в силу в течение десяти дней, заявил глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич. Ограничения могут затронуть все границы

Эдгар Ринкевич (Фото: Giannis Panagopoulos / IMAGO / Global Look Press)

Въезд в шенгенскую зону через Прибалтику для имеющих визы россиян и белорусов закроют в ближайшие десять дней, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает NRA.lv.

Он уточнил, что для россиян и белорусов с краткосрочными шенгенскими визами закрыты будут сухопутные и воздушные границы, ограничения могут коснуться и морских. Решение принимается правительством каждой из стран Балтии по отдельности, добавил Ринкевич.

«Будет распоряжение кабинета министров, и в нем также будут упомянуты исключения, о которых мы договорились. На этот раз важны точные определения, но будут исключения, и они будут по гуманитарным соображениям. Исключения также будут распространяться на дипломатов», — сказал он.

По мнению Ринкевича, эта мера будет достаточно эффективной, поскольку большая часть россиян использует для въезда в Евросоюз границы с Прибалтикой, Финляндией и Польшей. «С политической точки зрения и с точки зрения безопасности, это мощный шаг», — считает глава латвийского МИДа.

Ранее Ринкевич говорил, что ограничения на въезд для россиян и белорусов Эстония, Литва и Латвия введут одновременно. Финляндия не присоединилась к этой инициативе. Как пояснил глава внешнеполитического ведомства страны Пекка Хаависто в Каунасе, Хельсинки хочет дождаться официального решения Еврокомиссии по этому вопросу.

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31 августа главы МИД стран Прибалтики и Польши предупредили о возможности введения на национальном уровне запрета на выдачу виз россиянам и белорусам, а также на пересечение границ этих государств с визами любой страны ЕС. Там указали, что данное решение может быть временным до момента введения таких мер на всей территории Евросоюза.

Перед этим состоялась неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, где было решено приостановить действие упрощенного визового соглашения с Россией. Это означает, что визовый сбор увеличился с €35 до €80, для получения визы потребуется больше документов, а сам процесс займет больше времени. Идея запретить въезд всем россиянам также обсуждалась на этой встрече, однако ее не поддержали ряд государств, в том числе Германия и Франция. Тем не менее, вводить такие меры разрешили на национальном уровне.

Российские власти обещали «серьезный ответ» на такие действия. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что в ответ на «шенгенские стены» «нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью, коллективно наказывать граждан европейских стран». По словам министра, у Москвы «есть любимые персонажи», которые уже есть в «санкционных списках».