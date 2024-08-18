Власти Украины призвали к эвакуации жителей трех городов в ДНР
Жителям городов Мирноград, Селидово и Покровск следует эвакуироваться из-за тяжелой обстановки на покровском направлении, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в телеграм-канале. Эти города расположены в ДНР.
«Обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это: Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться», — написала она.
«Если вы не привлечены к обороне населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы», — подчеркнула Верещук.
Покровск расположен на северо-западе ДНР, в 55 км от Донецка, рядом с ним располагаются Мирноград и Селидово, все три города контролируются ВСУ. В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на покровском направлении складывается одна из наиболее тяжелых ситуаций для украинской армии.
С 12 августа по всей занимаемой ВСУ части ДНР ужесточили комендантский час — его действие продлили до 16 часов, с 17:00 до 9:00. 18 августа глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в Мирнограде и Селидово комендантский час продлен еще на четыре часа — теперь он будет действовать с 15:00 до 11:00.
Тремя днями ранее, 15 августа, российское Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Ивановка в 15 км от Мирнограда.
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