Минобороны сообщило о взятии села Свиридоновка в Донбассе
Российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Свиридоновка, сообщило Минобороны.
«Нанесено поражение формированиям 47-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка Донецкой Народной Республики», — добавили в министерстве.
Свиридоновка расположена на окраине озера Казенный Торец в Покровском районе ДНР к востоку от Горловки и северо-востоку от Донецка. К 2021 году в селе по результатам переписи жили 35 человек.
В середине августа в ВСУ сообщили об ухудшении ситуации в Донбассе в связи с увеличившимся давлением российских войск и нехваткой снарядов. Такое мнение выразил спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач, это подразделение вело бои в том же в Покровском районе.
В последние месяцы российское Минобороны неоднократно отчитывалось о взятии населенных пунктов в зоне военной операции.
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