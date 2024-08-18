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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии села Свиридоновка в Донбассе

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Военная операция на Украине
Ведущие в этом районе подразделения ВСУ сообщали о недостатке снарядов и давлении войск России. Село находится к востоку от Горловки, три года назад там жили 35 человек
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Свиридоновка, сообщило Минобороны.

«Нанесено поражение формированиям 47-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка Донецкой Народной Республики», — добавили в министерстве.

Свиридоновка расположена на окраине озера Казенный Торец в Покровском районе ДНР к востоку от Горловки и северо-востоку от Донецка. К 2021 году в селе по результатам переписи жили 35 человек.

В середине августа в ВСУ сообщили об ухудшении ситуации в Донбассе в связи с увеличившимся давлением российских войск и нехваткой снарядов. Такое мнение выразил спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач, это подразделение вело бои в том же в Покровском районе.

В последние месяцы российское Минобороны неоднократно отчитывалось о взятии населенных пунктов в зоне военной операции.

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