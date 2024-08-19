Минобороны заявило о взятии части дзержинской агломерации в ДНР
Российские войска взяли под контроль один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации — Артемово (Зализное) в ДНР, сообщили в Минобороны. Также под контроль взята железнодорожная станция Выемка в том же регионе.
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