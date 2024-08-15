В ВСУ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе из-за операции под Курском

В ВСУ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе после начала операции под Курском

О том, что операция ВСУ в Курской области ставит целью остановку наступления России в Донбассе, говорил Путин. Тем не менее, как рассказал спикер 110-й бригады ВСУ, российские войска продолжают наступать и ситуация ухудшается

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После начала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область ситуация в Донбассе для украинских военных ухудшилась: стало меньше боеприпасов и усилилось давление со стороны армии России. Об этом Politico заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач.

«Я бы сказал, что ситуация на нашем участке фронта ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а русские наступают», — сказал он.

Как отмечает Politico, в настоящее время 110-я бригада дислоцируется в Покровском районе ДНР. В последние месяцы российское Минобороны неоднократно отчитывалось о взятии населенных пунктов в зоне военной операции, в том числе в ДНР и Харьковской области Украины. 15 августа стало известно, что российские военные из группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Ивановка в ДНР.

«Российские войска по-прежнему удерживают инициативу на донецком направлении, успешно взламывая оборону противника», — заявляли в Минобороны.

О том, что многие украинские военные недовольны операцией ВСУ в Курской области и не понимают, зачем она была начата, когда «в Донецкой области огромные проблемы», еще в начале недели заявил замглавреда Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источники среди военных ВСУ. «Многие в украинских военных кругах задаются вопросом, действительно ли это тот регион, который можно долго удерживать. Как будет работать логистика, можно ли будет снабжать украинских солдат там, поставлять им припасы?» — рассказал он.

CNN со ссылкой на чиновников на Украине и в США сообщал, что атака ВСУ стала неожиданностью для американских властей. Собеседники телеканала полагают, что одна из целей украинских военных — отвлечь российские войска от других участков фронта. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиций на переговорах.

Президент России Владимир Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией». По его мнению, при атаке на регион Украина ставила для себя несколько целей: улучшение своих переговорных позиций, остановку наступления России в Донбассе и разрушение единства российского общества. Однако, по его словам, темпы операции в Донбассе не снизились, а напротив, увеличились в полтора раза. Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что блокирование ВСУ на курском направлении завершается.