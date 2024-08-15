 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ВСУ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе из-за операции под Курском

В ВСУ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе после начала операции под Курском
Сюжет
Военная операция на Украине
О том, что операция ВСУ в Курской области ставит целью остановку наступления России в Донбассе, говорил Путин. Тем не менее, как рассказал спикер 110-й бригады ВСУ, российские войска продолжают наступать и ситуация ухудшается
Фото: Reuters
Фото: Reuters

После начала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область ситуация в Донбассе для украинских военных ухудшилась: стало меньше боеприпасов и усилилось давление со стороны армии России. Об этом Politico заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач.

«Я бы сказал, что ситуация на нашем участке фронта ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а русские наступают», — сказал он.

Как отмечает Politico, в настоящее время 110-я бригада дислоцируется в Покровском районе ДНР. В последние месяцы российское Минобороны неоднократно отчитывалось о взятии населенных пунктов в зоне военной операции, в том числе в ДНР и Харьковской области Украины. 15 августа стало известно, что российские военные из группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Ивановка в ДНР.

«Российские войска по-прежнему удерживают инициативу на донецком направлении, успешно взламывая оборону противника», — заявляли в Минобороны.

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях
Политика
Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности

О том, что многие украинские военные недовольны операцией ВСУ в Курской области и не понимают, зачем она была начата, когда «в Донецкой области огромные проблемы», еще в начале недели заявил замглавреда Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источники среди военных ВСУ. «Многие в украинских военных кругах задаются вопросом, действительно ли это тот регион, который можно долго удерживать. Как будет работать логистика, можно ли будет снабжать украинских солдат там, поставлять им припасы?» — рассказал он.

CNN со ссылкой на чиновников на Украине и в США сообщал, что атака ВСУ стала неожиданностью для американских властей. Собеседники телеканала полагают, что одна из целей украинских военных — отвлечь российские войска от других участков фронта. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиций на переговорах.

Президент России Владимир Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией». По его мнению, при атаке на регион Украина ставила для себя несколько целей: улучшение своих переговорных позиций, остановку наступления России в Донбассе и разрушение единства российского общества. Однако, по его словам, темпы операции в Донбассе не снизились, а напротив, увеличились в полтора раза. Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что блокирование ВСУ на курском направлении завершается.

Банки оценили интерес россиян к ипотеке по экстравысоким ставкам

WSJ рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве «Северных потоков»

В «Сбере» назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники

Алаудинов сообщил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Киев признал, что обсуждал операцию в Курской области с Западом

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Подборка странных требований при аренде жилья

Названы мегаполисы, где сильнее всего упали продажи новостроек

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Курская область ВСУ наступление Донбасс ДНР Военная операция на Украине
Материалы по теме
Алаудинов заявил, что ВСУ направляют в Курскую область войска с передовой
Политика
Алаудинов сообщил о зачистке Мартыновки в Курской области
Политика
Друг комбрига ВСУ удивился его участию в атаке на Курскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 14 авг, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 14 авг, 17:47
В МВД назвали огромным дефицит личного составаОбщество, 14:21
Российская армия освободила Крупец в Курской областиПолитика, 14:19
Роспотребнадзор закрыл кафе в Казани, где подавали азу с сальмонеллойОбщество, 14:15
Котировки «ЭсЭфАй» подскочили на 5% на фоне погашения 55% акцийИнвестиции, 14:14
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 14:06
Кабмин ужесточит контроль над управляющими компаниями многоэтажекНедвижимость, 13:59
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 13:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кабмин расширил перечень опорных населенных пунктов Арктической зоныОбщество, 13:50
Sky News узнал, что ВСУ ввели в бой в Курской области британские танкиПолитика, 13:49
В Турции узнали о согласии игрока «Галатасарая» перейти в «Спартак»Спорт, 13:46
В ВСУ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе из-за операции под КурскомПолитика, 13:40
Эксперты увидели первые признаки накопления, которых не было с марта 2024Крипто, 13:28
От «все могу» до «ничего не знаю»: как помочь начинающему джуниоруPro, 13:25
ЦБ предупредил, что мошенники научились использовать дипфейкиОбщество, 13:19