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Военная операция на Украине ,  
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Российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Российская армия взяла под контроль Ивановку в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Село Ивановка расположена примерно в 30 км к западу от Авдеевки и 20 км к востоку от Покровска. Об ухудшении ситуации для ВСУ на этом участке фронта из-за операции в Курской области ранее сообщил спикер 110-й бригады ВСУ
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российские военные из группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Ивановка в ДНР, сообщило Минобороны.

Село Ивановка расположено между селами Гродовка (на западе) и Прогресс (на юге). Оно также находится в 15 км от Мирнограда и в 20 км от Покровска, которые до сих пор находятся под контролем Украины. От Авдеевки до села примерно 30 км.

По данным военного ведомства, общие потери украинских войск за сутки составили до 1845 человек. 470 военных, американские БМП Bradley и бронемашину MaxxPro ВСУ потеряли благодаря успешным действиям группировки «Центр». Группировка войск «Запад» за сутки заняла более выгодные рубежи.

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

С начала года Минобороны России сообщило о десятках взятых населенных пунктов на территории ДНР, крупнейшим из которых стал город Авдеевка. В сводке за 12 августа министерство сообщило о наращивании темпов наступления в ДНР: российская армия заняла село Лисичное в ДНР, также был установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Кроме того, на тот момент «завершалась зачистка» населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.

О сложной ситуации для ВСУ на покровском направлении ранее сегодня заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач. «Я бы сказал, что ситуация на нашем участке фронта ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а русские наступают», — сказал он. Ситуацию он связал с продолжающейся операцией ВСУ в Курской области.

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ДНР Минобороны наступление Донбасс Военная операция на Украине
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