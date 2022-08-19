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США допустили поставки Украине, способные «изменить ситуацию на поле боя»

Пентагон допустил поставки Киеву оружия, способного «изменить ситуацию на поле боя»
Пакет на сумму $775 млн будет включать боеприпасы для HIMARS, ракеты Javelin, беспилотники ScanEagle и другое вооружение. Ранее в августе США объявили еще об одном пакете на $1 млрд
Ракетный комплекс&nbsp;&laquo;Джавелин&raquo;
Ракетный комплекс «Джавелин» (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $775 млн, он будет включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и 16 гаубиц, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Пакет также будет включать 1 тыс. противотанковых ракет Javelin, 15 беспилотников ScanEagle для разведки, 40 бронемашин с усиленной противоминной защитой (MRAP), противорадиолокационные ракеты HARM, 1,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов TOW, средства разминирования, военные автомобили Hummer, приборы ночного видения и тепловизионной съемки и т.д.

«Мы также изучаем новые средства, которые позволят им (украинским военным. — РБК) успешно действовать в плане изменения поля боя не только на востоке, но и на юге», — заявили в Пентагоне, объявляя о новых поставках Украине (цитата по ТАСС). Но о каких вооружениях идет речь, не уточнялось.

Как указывает CNN, за последние 12 месяцев это уже 19-й пакет помощи Украине от Пентагона.

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Фото:Zuma / ТАСС

В августе Вашингтон уже объявлял о выделении военной помощи Украине на сумму $1 млрд. Это самая крупная единовременная поставка военной продукции.

Пакет включает в себя боеприпасы для HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS (19 августа в Пентагоне уточнили, что комплексы направят на Украину в течение двух-трех месяцев), 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, артиллерийские боеприпасы, 1 тыс. переносных противотанковых комплексов Javelin, медикаменты и взрывчатку. Кроме того, США указали, что выделят Украине $89 млн на помощь в разминировании и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов на территории страны.

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Аналитики из Кильского института мировой экономики (ФРГ), которые собирают данные обо всех поставках оружия Украине, отмечали, что США являются лидером по объему выделенной помощи. По их данным, с 24 января по 3 августа Вашингтон выделил пакеты на сумму примерно $25 млрд. Для сравнения: институты ЕС выделили в десять раз меньше, среди других государств значительную поддержку оказали Великобритания (€4 млрд) и Канада (около €1 млрд).

В Кремле указывали, что поставки западного оружия не помешают России достичь целей спецоперации, но увеличат «страдания» Украины. МИД заявлял, что по мере накачивания страны все более дальнобойным оружием географические задачи спецоперации будут отодвигаться дальше от нынешней линии (включает Донбасс и юг Украины).

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Лилия Пашкова
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