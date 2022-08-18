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Аналитики из ФРГ заявили, что ЕС впервые не дал военных обещаний Киеву

Politico: в июле шесть стран Европы впервые с начала СВО не дали военных обещаний Украине
Специалисты Кильского института мировой экономики из ФРГ отмечают, что тенденция к снижению числа обещаний от Европы наблюдается с апреля. Лидер по объему военной помощи, по данным института, — США
Немецкая САУ PzH 2000&nbsp;&mdash; часть военной помощи Украине
Немецкая САУ PzH 2000 — часть военной помощи Украине (Фото: Sven Eckelkamp / IMAGO / Global Look Press)

В июле шесть крупнейших европейских стран впервые не дали Украине никаких новых двусторонних военных обещаний, пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (Германия).

Кристоф Требеш, руководитель команды, которая собирает данные по помощи Киеву с начала спецоперации, отметил, что тенденция к снижению обещаний Европы наблюдается с конца апреля.

«Несмотря на то, что [спецоперация] вступает в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», — констатировал он.

12 августа западные союзники договорились о выделении Украине около €1,5 млрд на военные нужды, но Требеш назвал эту сумму «мизерной» по сравнению с предыдущими обещаниями. По его мнению, на помощь Киеву следует направлять сотни млрд.

Требеш указал, что ЕС выделил фонду на восстановление после пандемии €800 млрд, и помощь Украине должна быть сопоставима с этой величиной, однако в действительности Киев получил «крошечную» сумму по сравнению с этой.

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Фото:Zuma / ТАСС

В июле-августе несколько государств сделали заявления по поводу поставок вооружения Киеву. Помимо обещания 26 европейских стран, данного 12 августа, в июле Евросоюз согласовал транш в размере €500 млн. О дальнейшей военной помощи Украине объявляли и США. Речь идет о как минимум четырех пакетах на сумму от $400 млн до $1 млрд (суммы в евро примерно эквивалентны).

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По данным Кильского института, Вашингтон является лидером по поставкам оружия на Украину, с 24 января по 3 августа этого года сумма траншей военной помощи составила €25 млрд (важно, что последний транш в $1 млрд был выделен 8 августа). Военная помощь от институтов ЕС в тот же период составила в десять раз меньше, а именно €2,5 млрд.

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Среди стран-членов Евросоюза наибольшую поддержку оказала Польша (€1,8 млрд), затем идет Германия (€1,2 млрд). Помощь от остальных стран составляет менее одного млрд. Среди других государств значительную поддержку оказали Великобритания (€4 млрд) и Канада (около €1 млрд).

В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии (включает Донбасс и юг Украины) еще дальше.

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Теги
Лилия Пашкова
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