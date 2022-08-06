Politico узнало о подготовке ЕК нового плана помощи Украине на €8 млрд

По данным издания, ЕК вынужденно подготавливает новый прокт финансовой помощи Украине из-за отказа Германии выступить гарантом ранее согласованного транша на €9 млрд

Фото: Zuma / ТАСС

Еврокомиссия (ЕК) подготовила новый проект финансовой помощи Украине на €8 млрд в замен заблокированному ранее Германией. Он будет передан Киеву в виде грантов и кредитов, пишет Politico со ссылкой на несколько источников, близких к обсуждению.

По данным издания, ЕС планирует выделить Украине до €5 млрд в виде долгосрочных кредитов под гарантии, предоставленные европейскими странами, в соответствии с их вкладом в бюджет ЕС. Процентные платежи будут субсидироваться из бюджета Евросоюза. Оставшаяся сумма — около €4 млрд — будет предоставлена в виде грантов, уточнили собеседники издания.

Politico пишет, что необходимость согласования нового проекта финансовой помощи возникла после отказа Германии предоставить Украине гарантии на обещанные ранее кредиты на €9 млрд.

В конце июня страны Евросоюза одобрили оказание Украине дополнительной финансовой помощи на €9 млрд. Средства Брюссель собирался перечислить в этом году. Однако позднее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что некоторые государства «не готовы поддержать Украину такой суммой». «Евросоюз согласовал финансовую помощь Украине в размере €9 млрд, но что мы видим на данный момент? Может быть, миллиард в этом месяце. Потом может быть пауза: между правительствами ЕС нет согласия», — говорил он.



Corriere della Sera со ссылкой на источники писала, что предоставление Украине пакета помощи на €9 млрд блокирует Германия. Он предусматривает почти беспроцентные кредиты Киеву с погашением через 25 лет за счет собственных европейских долговых обязательств. ФРГ же выступает крупнейшим гарантом этих еврооблигаций. Немецкий министр финансов Кристиан Линднер недоволен тем, что Брюссель прибегает к общеевропейскому долгу ради Киева, и согласился только с выделением первого транша на €1 млрд, сообщало издание.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне упрекнул ЕС в «искусственной задержке» с экономической помощью. «€8 млрд для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже», — заявил глава государства. Он не стал уточнять, какая именно европейская страна затягивает с оказанием помощи Киеву, отметив, что верит, «это все-таки ошибка, которую исправят».