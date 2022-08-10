США выделят Украине почти $90 млн на разминирование

Власти США выделят Украине $89 млн на помощь в разминировании и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов на территории страны, сообщает Госдепартамент.

Деньги пойдут на подготовку 100 групп саперов, а также на приобретение необходимых технических средств.

По оценкам правительства Украины, которые приводит Госдепартамент, неразминированными остаются 160 тыс. кв км территории страны.

Источник Politico в Госдепартаменте не уточнил, где именно будут готовить саперов, отметив, что администрация президента Джо Байдена работает с правительством Украины над определением места. Собеседник указал только, что обучение не будет проходить на территории Украины. Однако, по его словам, в страну могут приехать представители правительства США «чтобы убедиться, что финансирование используется по назначению».

Как подчеркнул источник издания, речь идет о разминировании только наземных мин. Bloomberg передает, что обезвреживать будут боеприпасы, находящиеся на территории, подконтрольной Киеву.

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