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Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Одессу

Генсек уже третий день находится на Украине, накануне он встретился с президентами Зеленским и Эрдоганом, они обсуждали «зерновую сделку». Одесса является одним из трех портов, откуда выходят суда с украинской сельхозпродукцией

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Генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках визита на Украину прибыл в одесский порт, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Одесса, порт. Генсек ООН Гутерриш прибыл», — написал Гончаренко.

Гутерриш находится с визитом на Украине с 17 августа. Накануне, 18 августа, он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На встрече стороны обсуждали соглашение о транспортировке украинского зерна, а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

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Фото:Erdem Sahin / EPA / ТАСС

Россия, Украина, Турция и ООН заключили «зерновую сделку» 22 июля. Москва и Киев по отдельности подписали соглашение с другими сторонами. Как объяснял один из подписантов, российский министр обороны Сергей Шойгу, документ состоит из двух частей. Первая касается вывоза украинского зерна из черноморских портов, вторая — участия ООН в снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Реализацию договоренностей обеспечивает четырехсторонний Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

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Первое судно, с кукурузой, вышло из Одессы 1 августа. Оно направлялось в Ливан, однако страна затем отказалась от груза из-за задержки доставки. После, сообщало агентство Reuters, судно прибыло в сирийский порт Тартус.

В августе из украинских портов (кроме Одессы, это Черноморск и Южный) вышли уже как минимум 25 сухогрузов, которые транспортируют кукурузу, сою, пшеницу, подсолнечное масло и другую сельхозпродукцию.

В МИД России заявили, что суда из Украины следуют в основном в западные порты, а не в «голодающие» страны Африки и Южной Азии. Среди государств, в порты которых направляются сухогрузы с украинской продукцией, СКЦ называл Турцию, Румынию, Италию, Китай, Южную Корею и др.

Теги
Антониу Гутерриш ООН Одесса зерно продовольствие
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