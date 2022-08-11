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МИД указал на вывоз зерна с Украины на Запад вместо «голодающей» Африки

С Украины в основном вывозят кукурузное зерно и подсолнечное масло. Это ставит под сомнение заявления Запада о том, что от «зерновой сделки» зависит мировая продовольственная безопасность, считают в МИД России
Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС
Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС

Судна с украинской сельхозпродукцией следуют в основном в западные порты, а не в «голодающие» страны Африки и Южной Азии, заявил в ходе брифинга заместитель главы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. Трансляция велась на YouTube.

«К сожалению, пока ни одно судно не достигло берегов голодающих стран Африки или Южной Азии. Они следуют в основном в западные порты», — сказал он.

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Фото:Анна Войтенко / Reuters

Вывозимая продукция представляет собой в основном не пшеницу, а кукурузное зерно и подсолнечное масло, что «заставляет усомниться в искренности» заявлений Запада о том, что от «зерновой сделки» зависит мировая продовольственная безопасность, сказал Нечаев.

Он обратил внимание на ситуацию вокруг судна Razoni с зерном для ливанского порта Триполи. «Как выяснилось, на борту находилась не необходимая ливанцам пшеница, а кукуруза, причем кормовая. От кукурузы в Триполи, по имеющейся информации отказались, а груз ждет новых покупателей», — заявил представитель МИД.

Razoni было первым судном, которое покинуло украинский порт Одессы в рамках «зерновой сделки». По данным Минобороны, оно шло под флагом Сьерра-Леоне в Ливан, телеканал A Haber уточнял, что на него загрузили 26 тыс. т кукурузы. Посольство Украины в Бейруте 8 августа сообщило, что ливанский покупатель отказался принять груз в связи с задержкой его доставки более чем на пять месяцев.

Вывоз зерна с Украины оказался заблокирован после начала российской спецоперации. Запад и Киев обвиняли в этом Россию и предупреждали о риске продовольственного кризиса. В частности, Евросоюз выпустил доклад о последствиях событий на Украины, в котором говорится о растущем риске «катастрофического голода» в странах Северной Африки, который может привести к «новым волнам социальных протестов», а также к миграции, как внутренней, так в соседние регионы и ЕС.

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Москва утверждала, что вывоз зерна невозможен из-за минирования портов украинскими войсками. Кроме того, президент России Владимир Путин указывал, что проблема с экспортом украинского зерна через порты Черного моря «раздувается искусственно», а 5–6 млн т пшеницы и 7 млн т кукурузы с Украины не решат проблемы на мировом рынке зерна.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

22 июля Россия и Украина по отдельности заключили соглашения о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. В соответствии с ним был создан безопасный коридор для прохода судов. Наблюдением за их погрузкой осуществляет представители Турции и ООН, а проверками на входе и выходе в Черное море — координационный центр, куда вошли Анкара, Москва, Киев и ООН. По данным МИД России, в общей сложности с начала действия «зерновой сделки» из портов вышли 12 судов с 375 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
зерно Военная операция на Украине МИД Иван Нечаев
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