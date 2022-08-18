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МИД не увидел необходимости привлекать третьи страны для вывоза зерна

Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС
Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС

Москва не считает необходимым привлекать третьи страны для сопровождения судов с зерном Украины. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев в интервью «РИА Новости».

«С учетом того, что киевским властям удалось обеспечить безопасность маршрутов в границах своих территориальных вод, не видим необходимости в привлечении третьих стран для сопровождения судов», — сказал Ильичев.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Кроме того, Ильичев отметил, что Россия активно сотрудничает в вопросе экспорта зерна с ООН. Среди прочего, стороны работают по разблокированию вывоза российских удобрений, зерна и других продуктов. Без решения этого вопроса проблему продовольственной безопасности не решить, отметил Ильичев.

На 18 августа запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гуттеришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Планируется, что Гуттериш посетит один из портов, откуда отправляются судна с сухогрузом.

Зерновая сделка, которая позволила начать вывозить заблокированное в украинских портах зерно, была заключена в июле. Соответствующие соглашения Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией при свидетельстве ООН. В рамках сделки заработал безопасный коридор для прохода судов с зерном, их также досматривают, чтобы исключить провоз оружия и другого запрещенного груза.

Со стороны России документы подписал министр обороны Сергей Шойгу. Первый меморандум предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов Украины.

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Первое такое судно покинуло одесский порт 1 августа.

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