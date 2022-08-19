Замглавы МИДа Рябков: Россия не хочет нового железного занавеса, но его опускает Запад

В МИДе заявили, что не хотят нового железного занавеса

Фото: Adam Berry / Getty Images

Москва не хотела бы появления нового железного занавеса, но его опускает Запад, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы, конечно же, не хотели бы никакого нового железного занавеса. Парадокс в том, что этот железный занавес опускают те, кто до сих пор не может представить себе ничего другого, кроме идеологии неолиберальной мысли как единственно возможной для всего мира. Они отрицают остальной мир, кроме тех его сегментов, которые живут по их правилам», — сказал Рябков.

Так он прокомментировал ограничения, связанные с выдачей виз россиянам.

В последнее время в ряде европейских стран призвали запретить россиянам въезд в страны шенгенской зоны. 16 августа премьер-министр Латвии Кариньш Кришьянис объявил, что власти страны «концептуально договорились не продлевать» для россиян ВНЖ и «ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам». Власти Эстонии с 18 августа закрыли въезд в страну для россиян с шенгенскими визами с некоторыми ограничениями, исключения действуют в случае работы в дипмиссии, гуманитарных причин поездки и др.

Правительство Финляндии планирует с начала сентября наполовину сократить число принимаемых заявлений на визы в России.

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Парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В Еврокомиссии при этом указали, что визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз. По словам представителя ЕК Аниты Хиппер, визы должны выдаваться в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов.

С критикой предложения отменить визы для россиян выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Он предостерег от распространения санкций против российских «олигархов» на всех граждан страны. Вторая группа людей не виновна в происходящем, подчеркнул он. Такие ограничения Шольц назвал неоправданными. «Многие бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом», — подчеркнул он.