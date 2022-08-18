Туроператоры предупредили об увеличении сроков оформления виз в Финляндию

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 61,83 (-0,52) Инвестиции, 17 авг, 16:22
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 60,76 (-0,67) Инвестиции, 17 авг, 16:22
«Почему так дорого?»: как отвечать на популярные вопросы заказчиков Pro, 14:06
Фонд «ЭРА» подписал соглашения о реализации трех инновационных проектов Пресс-релиз, 14:03
Дзюба договорился о контракте с лидером чемпионата Турции Спорт, 14:00
Штраф или срок: как наказывают за негуманное отношение к животным Партнерский проект, 14:00
Синоптики рассказали, куда пойдет запах гари от рязанских пожаров Общество, 13:57
Adidas выпустил беспроводные наушники с солнечной батареей Life, 13:50
Названы новостройки Новой Москвы с максимальным ростом цен в 2022 году Недвижимость, 13:49
Власти Подмосковья попросили не ходить в лес Общество, 13:46
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Собянин сообщил об очагах пожаров во Владимирской области Общество, 13:40
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 13:37
Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции Pro, 13:34
В Италии предложили перестать проводить матчи Серии А в вечернее время Спорт, 13:32
Рынок недвижимости оживает: что важно знать тем, кто планирует продавать Pro, 13:31
В ЦБ дали советы, как хранить сбережения в долларах на фоне санкций Финансы, 13:30
Война санкций ,  
0 

Туроператоры предупредили об увеличении сроков оформления виз в Финляндию

АТОР: срок оформления финского шенгена вырастет до 4–5 месяцев
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

После того как Финляндия сократит количество выдаваемых россиянам виз, срок оформления финской шенгенской визы в консульствах этой страны вырастет до 4–5 месяцев, предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сократить число выдаваемых россиянам виз Финляндия планирует с сентября. Однако уже сейчас в Санкт-Петербурге, где традиционно больше всего желающих получить финский шенген, местные турфирмы берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. «То есть суммарно ожидание оформления визы уже сейчас занимает 2,5 месяца. Доступной записи в визовый центр Финляндии пока нет», — добавили в ассоциации.

По оценке экспертов АТОР, после того как снизится сезонный спрос на визы, процесс получения финской визы будет занимать 4–5 месяцев.

Финляндия сократит число заявок на визы от туристов из России в 10 раз
Политика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Также в ассоциации туроператоров ожидают, что со временем вырастет и размер консульского сбора, который нужно заплатить при подаче документов на визу. Это связано с тем, что Финляндия поддерживает линию ЕС по визовым ограничениям. «Финляндия выступает за полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, что будет означать, например, увеличение визового сбора с €35 до €80», — говорится в сообщении.

В середине июля основные парламентские партии Финляндии выступили за отказ от выдачи туристических виз россиянам из-за спецоперации России на Украине. Российский МИД предупредил финских коллег об ответных мерах и возможной конфронтации в двусторонних отношениях из-за дискриминации россиян.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей
Инструкции
Pro
Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее
Статьи
Pro
Фото: Joern Pollex / Getty Images Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно
Статьи
Pro
Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду
Инструкции
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images Ждет ли рынок доставки монополия, если «Яндекс» купит Delivery Club
Статьи
Pro
У вас есть 8 секунд. Как презентовать и продать идею
Саммари
Pro
Какие задачи компании выгодно делегировать самозанятым, а какие — нет
Статьи

16 августа МИД Финляндии объявил, что с начала сентября Хельсинки в десять раз сократит прием заявок на туристические визы от россиян. Общее число заявлений на визы, которые регистрирует финский МИД, уменьшится вдвое — вместо 1 тыс. заявок ведомство будет принимать 500, из которых 400 отведут тем, кто обращается за визой по семейным обстоятельствам, для учебы или работы.

Глава консульской службы финского МИДа Юсси Таннер предупреждал, что страна может ограничить «транзитный туризм» для россиян и в будущем будет отказывать тем, кто использовал разрешение на въезд в Финляндию только для того, чтобы поехать в другие страны.

В то же время финское правительство поручило МИДу подготовить предложения о национальной гуманитарной визе для граждан России. Такие визы Финляндия планирует выдавать журналистам или гражданским активистам.

Теги
Ассоциация туроператоров России Финляндия шенгенская виза россияне туризм
Материалы по теме
Глава МИД Финляндии исключил аннулирование ранее выданных россиянам виз
Политика
Финляндия сократит число заявок на визы от туристов из России в 10 раз
Политика
В Финляндии допустили создание гуманитарной визы для россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter