Туроператоры предупредили об увеличении сроков оформления виз в Финляндию

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После того как Финляндия сократит количество выдаваемых россиянам виз, срок оформления финской шенгенской визы в консульствах этой страны вырастет до 4–5 месяцев, предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сократить число выдаваемых россиянам виз Финляндия планирует с сентября. Однако уже сейчас в Санкт-Петербурге, где традиционно больше всего желающих получить финский шенген, местные турфирмы берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. «То есть суммарно ожидание оформления визы уже сейчас занимает 2,5 месяца. Доступной записи в визовый центр Финляндии пока нет», — добавили в ассоциации.

По оценке экспертов АТОР, после того как снизится сезонный спрос на визы, процесс получения финской визы будет занимать 4–5 месяцев.

Также в ассоциации туроператоров ожидают, что со временем вырастет и размер консульского сбора, который нужно заплатить при подаче документов на визу. Это связано с тем, что Финляндия поддерживает линию ЕС по визовым ограничениям. «Финляндия выступает за полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, что будет означать, например, увеличение визового сбора с €35 до €80», — говорится в сообщении.

В середине июля основные парламентские партии Финляндии выступили за отказ от выдачи туристических виз россиянам из-за спецоперации России на Украине. Российский МИД предупредил финских коллег об ответных мерах и возможной конфронтации в двусторонних отношениях из-за дискриминации россиян.

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16 августа МИД Финляндии объявил, что с начала сентября Хельсинки в десять раз сократит прием заявок на туристические визы от россиян. Общее число заявлений на визы, которые регистрирует финский МИД, уменьшится вдвое — вместо 1 тыс. заявок ведомство будет принимать 500, из которых 400 отведут тем, кто обращается за визой по семейным обстоятельствам, для учебы или работы.

Глава консульской службы финского МИДа Юсси Таннер предупреждал, что страна может ограничить «транзитный туризм» для россиян и в будущем будет отказывать тем, кто использовал разрешение на въезд в Финляндию только для того, чтобы поехать в другие страны.

В то же время финское правительство поручило МИДу подготовить предложения о национальной гуманитарной визе для граждан России. Такие визы Финляндия планирует выдавать журналистам или гражданским активистам.