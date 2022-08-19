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В честь погибшего на Украине замглавы Черноморского флота назвали катер

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Патрульный катер Крымской военно-морской базы Черноморского флота назвали в честь погибшего в ходе специальной военной операции на Украине заместителя командующего флотом Андрея Палия. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония присвоения имени катеру П-415 прошла на Графской пристани в центре Севастополя.

Андрей Палий погиб в марте 2022 года во время боев за Мариуполь. О его смерти 20 марта рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом
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Андрей Палий

«Ровно пять месяцев, как погиб заместитель командующего Черноморским флотом капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий. <...> Его всегда все характеризовали честным и открытым человеком, высоким профессионалом», — сказал на торжественной церемонии врио командующего Черноморским флотом Виктор Соколов.

Специальная военная операция России на Украине идет с 24 февраля. Президент Владимир Путин, объявляя о ее начале, назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида киевского режима», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины.

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О том, что российские военные полностью контролируют Мариуполь, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту 20 мая, когда украинские военные, которые укрывались на территории завода «Азовсталь», сдались в плен.

В середине мая глава ДНР Денис Пушилин говорил, что из-за боевых действий сносу подлежат более 60% домов в Мариуполе. Вместе с тем признанный Киевом мэр Мариуполя Вадим Бойченко оценивал степень повреждения городской инфраструктуры в 90%.

В конце мая Минобороны сообщило о завершении работ по разминированию порта Мариуполя и возобновлении его работы. После того как Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами, петербургский губернатор Александр Беглов сообщил об отправке строителей в пострадавший город.

Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что для восстановления Мариуполя создали мастер-план, аналогичный которому планируется сделать и для Северодонецка в ЛНР.

Теги
Черноморский флот Крым Севастополь Мариуполь Украина
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