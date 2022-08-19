В честь погибшего на Украине замглавы Черноморского флота назвали катер
Патрульный катер Крымской военно-морской базы Черноморского флота назвали в честь погибшего в ходе специальной военной операции на Украине заместителя командующего флотом Андрея Палия. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония присвоения имени катеру П-415 прошла на Графской пристани в центре Севастополя.
Андрей Палий погиб в марте 2022 года во время боев за Мариуполь. О его смерти 20 марта рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Ровно пять месяцев, как погиб заместитель командующего Черноморским флотом капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий. <...> Его всегда все характеризовали честным и открытым человеком, высоким профессионалом», — сказал на торжественной церемонии врио командующего Черноморским флотом Виктор Соколов.
Специальная военная операция России на Украине идет с 24 февраля. Президент Владимир Путин, объявляя о ее начале, назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида киевского режима», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины.
О том, что российские военные полностью контролируют Мариуполь, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту 20 мая, когда украинские военные, которые укрывались на территории завода «Азовсталь», сдались в плен.
В середине мая глава ДНР Денис Пушилин говорил, что из-за боевых действий сносу подлежат более 60% домов в Мариуполе. Вместе с тем признанный Киевом мэр Мариуполя Вадим Бойченко оценивал степень повреждения городской инфраструктуры в 90%.
В конце мая Минобороны сообщило о завершении работ по разминированию порта Мариуполя и возобновлении его работы. После того как Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами, петербургский губернатор Александр Беглов сообщил об отправке строителей в пострадавший город.
Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что для восстановления Мариуполя создали мастер-план, аналогичный которому планируется сделать и для Северодонецка в ЛНР.