Команда Трампа рассказала о планах «радикальной переориентации» НАТО

Трамп в случае переизбрания не собирается выходить из НАТО, но может сократить роль США в блоке, ввести «двухуровневое» НАТО и изменить политику по Украине, в частности, рассмотреть пункт о нерасширении на восток, пишет Politico

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Экс-президент США Дональд Трамп в случае возвращения на пост вряд ли выйдет из НАТО, но кроме требования увеличить расходы на оборону от европейских стран он предпримет «радикальную переориентацию» альянса, заявил Politico эксперт по обороне Дэн Колдуэлл, знакомый с позицией консультантов Трампа по национальной безопасности. Также издание ссылается на интервью с бывшими чиновниками нацбезопасности администрации Трампа и экспертами по обороне, которые, вероятно, будут работать после его переизбрания.

Так, Колдуэлл говорит, что предполагаемые изменения повлекут «значительное сокращение роли Америки в сфере безопасности — отступление назад вместо того, чтобы быть основным поставщиком боевой мощи в Европе, [стать] кем-то, кто оказывает поддержку только во время кризиса».

По словам людей из команды Трампа, США «сохранят свой ядерный зонтик над Европой», военно-воздушные силы и базы в Германии, Англии и Турции, а также военно-морские силы. Однако основные силы пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конечном счете перейдут в зону ответственности европейцев.

Вторая часть пока формирующегося плана — так называемая двухуровневая система НАТО. CNN в апреле писал, что речь идет о том, что государства — члены альянса, затраты которых на оборону не достигают 2% от ВВП, попадут во «второй эшелон» НАТО и на них не будет распространяться 5-я статья договора блока о том, что в случае вооруженного нападения союзники по альянсу придут на помощь подвергшейся атаке стране.

Такое решение могут счесть нарушением 5-й статьи, однако члены аналитического центра внешней политики Трампа отметили, что формулировка положения является гибкой и не требует от кого-либо из членов ответного действия с применением военной силы. Один из собеседников Politico рассказал, что предложение было озвучено бывшим начальником штаба в Совете безопасности Китом Келлогом.

Также изменения затронут и политику НАТО в отношении конфликта на Украине. По словам двух сторонников Трампа, он обдумывает сделку, согласно которой альянс обязуется не расширяться дальше на восток, в частности, не принимать Украину и Грузию, и ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, какую часть взятых под контроль территорий Москва может сохранить за собой.

До этого бывшие советники Трампа представили ему возможный план мирного урегулирования конфликта на Украине. Согласно ему, Вашингтон объявит Киеву, что, если он не сядет за стол переговоров с Москвой, то США прекратят военную помощь. России же пригрозят увеличением поставок оружия Украине в случае отказа от переговоров. Согласно плану, во время мирных переговоров будет достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта».

В Кремле, комментируя этот план, заявили, что «ценность любого плана заключается в нюансах и в том, чтобы учитывать реальное положение дел на земле».

На фоне возможного выхода США из НАТО в случае переизбрания Трампа страны блока предпринимают усилия по защите долгосрочной поддержки Украины, писала The Wall Street Journal. В частности, будет учреждена должность ответственного за предоставление помощи в Киеве, а также база в Германии для контроля за логистикой поставок Украине вооружения. Москва осуждает поставки оружия Киеву.