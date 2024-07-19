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Военная операция на Украине ,  
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Трамп процитировал Орбана и рассказал, что его боялись Россия и Китай

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Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Трамп напомнил, что при его предыдущем президентстве другие страны боялись США, а Россия «никуда не вторгалась». Он также процитировал Орбана, который якобы заявил, что без Трампа «мир вокруг нас начал взрываться»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп на национальном съезде Республиканской партии пообещал решить каждый международный кризис после прихода к власти, отметив, что в период его президентства все боялись и уважали Америку. Трансляцию выступления вел The Sunday Times.

В пример Трамп привел слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который ранее призвал «вернуть Трампа в США, потому что он держал всех в страхе». «Орбан сказал это. Он сказал, что Россия его [Трампа] боится. Китай его боится. Все его боятся. Ничего не должно было произойти. Весь мир был в мире, а теперь мир взрывается вокруг нас», — отметил республиканец.

Трамп также напомнил, что российско-грузинский конфликт произошел при президенте Джордже Буше-младшем, крымские события — при президенте Бараке Обаме, а нынешний украинский конфликт — при президенте Джо Байдене. «При президенте Трампе Россия ничего не захватила», — подчеркнул политик под овации сторонников.

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Дональд Трамп

Трамп неоднократно говорил, что при его президентстве у него сложились хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным и что при нем конфликт на Украине не начался бы. «Мы с Путиным хорошо ладили. Между нами никогда не стояла угроза войны», — повторил он в интервью Bloomberg 17 июля. Тогда же он не исключил смягчения антироссийских санкций в случае достижения мирного урегулирования на Украине.

Комментируя заявления Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что при президентстве республиканца «особо ничего хорошего для России не делалось», но вводились все новые ограничения. «Но тем не менее был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительным элементам», — добавил он.

При этом предложения Путина по урегулированию конфликта кандидат в президенты США называл неприемлемыми. В июне Путин предложил Украине вывести войска из Донбасса и контролируемых ВСУ частей Херсонской и Запорожской областей, признать утрату суверенитета над ними и над Крымом, а также отказаться от вступления в НАТО.

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Дональд Трамп Виктор Орбан США международная политика Россия Китай Военная операция на Украине
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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