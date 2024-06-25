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Военная операция на Украине ,  
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Кремль оценил мирный план советников Трампа

Песков: советникам Трампа по Украине следует учитывать ситуацию на поле боя
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Военная операция на Украине
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Выборы президента США
Согласно задумке советников Трампа, Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров. Ранее Путин заявил, что Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра» при выполнении ряда условий
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Предложенный советниками бывшего президента США Дональда Трампа план по мирному урегулированию конфликта на Украине должен учитывать ситуацию «на земле», заявил агентству Reuters пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя», — отметил Песков.

Агентство опубликовало план двух ключевых советников Трампа — начальников штабов в Совете нацбезопасности в период его президентства с 2017 по 2021 годы — генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога и Фреда Флейтца. Предположительно, Трамп может утвердить этот план в случае победы на выборах главы государства в ноябре.

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Фото:Reuters

Согласно задумке Флейтца и Келлога, Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров. В то же время американские власти предупредят Москву об усилении поддержки Киева в случае «любого» отказа от переговоров. Согласно плану, во время мирных переговоров будет достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта».

Стратегию уже представили Трампу, он отреагировал на нее положительно. Как уточнил Флейг, он не может утверждать, что экс-президент согласится с каждым словом плана, но «мы были рады получить обратную связь». Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг отметил, что официальными следует считать только те заявления, которые сделал сам бывший американский лидер или уполномоченные члены его предвыборной кампании.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также откажется от вступления в НАТО. Если эти условия будут выполнены, то Москва сядет за стол переговоры «хоть завтра», отметил Путин.

На Украине требования российского президента назвали «ультиматумом». Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что таким предложениям нельзя доверять.

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45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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