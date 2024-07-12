Больше половины стран НАТО обязались поддерживать Украину, в том числе — постоянными поставками военной техники. Москва резко критикует сотрудничество альянса с Киевом

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Украина и более 20 стран подписали документ под названием «Украинский договор» (Ukraine Compact) на саммите НАТО в Вашингтоне, текст опубликован на сайте Еврокомиссии.

В договоре сказано, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона и других частей мира, Киев будет получать поддержку, «пока не одержит победу». Кроме того, в тексте признается право Украины самостоятельно выбирать «механизмы безопасности».

Подписанты обязались поддерживать неотложные потребности Украины в обороне и безопасности, в том числе путем постоянного предоставления помощи и вооружения, ускорить усилия по модернизации ВСУ, а также помогать Украине в случае «будущего нападения».

В документе дважды перечисляются подписавшие его страны, и оба раза число разное. В первом абзаце упомянуто 21 государство: США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Великобритания, а также Украина, Евросовет и Еврокомиссия. В конце текста перечислены 23 страны, не считая Украины, Евросовета и Еврокомиссии — добавились Чехия и Словения.

Из подписавших договор стран-партнеров Украины в НАТО не входит только Япония.

Среди членов НАТО документ не подписали Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия, Черногория.

Стремление к атлантической интеграции закреплено в Конституции Украины. Российская сторона выступает категорически против интеграции Украины в НАТО. Этот вопрос был среди причин начала Россией военной операции, а также находится среди условий Москвы для начала мирных переговоров с Киевом. Украинские власти отказываются от изменения внешнеполитического курса. Президент Владимир Путин говорил, что победа Росси неизбежна.