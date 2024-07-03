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Военная операция на Украине ,  
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Кремль опроверг сведения об обсуждении Трампом и Путиным мира на Украине

Кремль опроверг информацию о диалоге Путина и Трампа по миру на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Steffen Kugler / BPA / Getty Images)

Президент России Владимир Путин и бывший американский лидер Дональд Трамп не обсуждали условия мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова о сообщениях в западной прессе относительно диалога Трампа и Путина по условиям достижения мира на Украине. «Это не так», — ответил он (цитата по «Интерфаксу»).

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Авторы
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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
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45-й президент США, предприниматель, политик
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