Белый дом назвал единственный вариант для вывоза зерна из Украины

Единственным вариантом для вывоза зерна из Украины после выхода России из зерновой сделки остается сухопутный коридор, заявил Кирби. По его словам, США не рассматривают вариант сопровождения грузовых судов военными кораблями

Джон Кирби (Фото: Chris Kleponis / POOL / ТАСС)

После выхода России из зерновой сделки «единственным вариантом» для вывоза агропродукции из Украины остается сухопутный коридор, заявил на брифинге представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, вывоз украинского зерна сухопутным путем будет менее эффективным, чем по морю, однако США не рассматривают вариант сопровождения грузовых судов военными кораблями.

«Единственный вариант, который есть, — это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом. Конечно, по суше сейчас перевозят на Украине все. <...> Это более затруднительно, менее эффективно», — сказал Кирби.

Ответственность за разрушение сделки он возложил на Россию, отметив, что из-за решения Москвы цены на зерно могут вырасти по всему миру.

17 июля — последний день действия «Черноморской зерновой инициативы». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что договоренности «фактически прекратили свое действие», Москва останавливает свое участие, но вернется к соглашению, когда ее условия будут выполнены. В числе последних российская сторона называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты. В МИДе уточняли, что после окончания действия соглашения морской гуманитарный коридор свернут, а координационный центр в Стамбуле расформируют.

Президент Украины Владимир Зеленский после выхода Москвы из сделки напомнил, что Украина и Россия подписывали зерновые соглашения с ООН и Турцией по отдельности. «Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает [сделку], она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гутерришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними», — отметил глава государства. По его словам, Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки и без России. Зеленский попросил МИД Украины подготовить «сигналы» для ООН и Турции, чтобы те ответили на вопрос, готовы ли они продолжать выполнение сделки.

Министр сельского хозяйства Украины Александр Сольский говорил в июне, что у Киева есть «план Б», в соответствии с которым страна готова предоставить страховые гарантии компаниям, чтобы те продолжали поставки зерна уже без участия России; власти создали для этого специальный страховой фонд в размере около $547 млн.

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