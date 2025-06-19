Белый дом раскрыл, когда Трамп примет решение об участии в войне с Ираном
Президент США Дональд Трамп примет решение насчет возможной атаки на Иран в течение двух недель. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, трансляция шла на YouTube-канале американской администрации.
«Исходя из того факта, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном <...> в ближайшем будущем, я приму решение, вмешиваться или нет, в течение следующих двух недель», — привела она заявление Трампа.
С 13 июня Израиль наносит удары по объектам ядерной и военной инфраструктуры Ирана. Начало операции «Восстающий лев» страна объяснила ядерной угрозой, исходящей со стороны Тегерана. Иран отвергает обвинения в работе над созданием ядерного оружия. В ответ на атаки Израиля исламская республика также начала запускать по нему ракеты, в том числе применила баллистические ракеты «Саджил» дальностью 2 тыс. км.
Трамп не исключал вмешательства США в конфликт Израиля и Ирана. От последнего он потребовал «безоговорочной капитуляции» и назвал свои слова «окончательным ультиматумом».
Президент США утверждал, что Иран до израильских ударов был близок к созданию ядерного оружия. При этом нацразведка США не нашла доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия.
Вашингтон уже начал переброску на восток военной техники, в том числе самолетов и кораблей. Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Трамп предварительно одобрил план нападения США на Иран. Тегеран пообещал дать «немедленный отпор в соответствии с конкретным планом» третьей стороне, которая решится поддержать Израиль.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной
Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике
Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео
Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии
Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни
Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием
Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram
Путин выразил готовность к встрече с Зеленским
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов