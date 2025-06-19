 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Белый дом раскрыл, когда Трамп примет решение об участии в войне с Ираном

Белый дом: Трамп примет решение об участии США в войне с Ираном за две недели
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Решение будет принято в течение двух недель, сообщил Белый дом. Иран пригрозил ответом тому, кто решит выступить на стороне Израиля

Белый дом раскрыл, когда Трамп примет решение об участии в войне с Ираном
Video

Президент США Дональд Трамп примет решение насчет возможной атаки на Иран в течение двух недель. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, трансляция шла на YouTube-канале американской администрации.

«Исходя из того факта, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном <...> в ближайшем будущем, я приму решение, вмешиваться или нет, в течение следующих двух недель», — привела она заявление Трампа.

Трамп ответил на публикацию WSJ о его планах атаковать Иран
Политика
Дональд Трамп

С 13 июня Израиль наносит удары по объектам ядерной и военной инфраструктуры Ирана. Начало операции «Восстающий лев» страна объяснила ядерной угрозой, исходящей со стороны Тегерана. Иран отвергает обвинения в работе над созданием ядерного оружия. В ответ на атаки Израиля исламская республика также начала запускать по нему ракеты, в том числе применила баллистические ракеты «Саджил» дальностью 2 тыс. км.

Трамп не исключал вмешательства США в конфликт Израиля и Ирана. От последнего он потребовал «безоговорочной капитуляции» и назвал свои слова «окончательным ультиматумом».

Президент США утверждал, что Иран до израильских ударов был близок к созданию ядерного оружия. При этом нацразведка США не нашла доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия.

Вашингтон уже начал переброску на восток военной техники, в том числе самолетов и кораблей. Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Трамп предварительно одобрил план нападения США на Иран. Тегеран пообещал дать «немедленный отпор в соответствии с конкретным планом» третьей стороне, которая решится поддержать Израиль.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике

Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео

Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии

Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram

Путин выразил готовность к встрече с Зеленским

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп США Иран Кэролайн Левитт
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп ответил на публикацию WSJ о его планах атаковать Иран
Политика
FT узнала еще одну причину досрочного отъезда Трампа с саммита G7
Политика
Иран назвал условия прекращения ударов по Израилю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Против владельца и главы «Торпедо» возбудили дело о взятке судье⁠ Спорт, 21:18
Глава Калужской области анонсировал запуск производства новых машин Tenet Экономика, 21:15
Канделаки нашла работу Карпину после его перепалки с продюсером «Матч ТВ» Спорт, 21:14
Псковские власти рассказали о расширении ограничений мобильного интернета Политика, 21:07
Белый дом раскрыл, когда Трамп примет решение об участии в войне с Ираном Политика, 20:46
Глава «Сибура» не согласился со словами Решетникова о рецессии в России Бизнес, 20:31
На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера были семь россиян Общество, 20:26
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Инал Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо Спорт, 20:24
Зеленский назначил главой Сухопутных войск представителя при центре НАТО Политика, 20:18
Война Израиля и Ирана. Главное Политика, 20:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:12
Три беспилотника сбили над Астраханской и Волгоградской областями Политика, 20:00
ПСБ на деловом завтраке обсудил с экспертами развитие инноваций в России Пресс-релиз, 20:00
«Технологии будущего»: на ПМЭФ обсудили глобальное сотрудничество в ИИ Отрасли, 19:59