Белый дом: Трамп примет решение об участии США в войне с Ираном за две недели

Белый дом раскрыл, когда Трамп примет решение об участии в войне с Ираном

Решение будет принято в течение двух недель, сообщил Белый дом. Иран пригрозил ответом тому, кто решит выступить на стороне Израиля

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Президент США Дональд Трамп примет решение насчет возможной атаки на Иран в течение двух недель. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, трансляция шла на YouTube-канале американской администрации.

«Исходя из того факта, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном <...> в ближайшем будущем, я приму решение, вмешиваться или нет, в течение следующих двух недель», — привела она заявление Трампа.

С 13 июня Израиль наносит удары по объектам ядерной и военной инфраструктуры Ирана. Начало операции «Восстающий лев» страна объяснила ядерной угрозой, исходящей со стороны Тегерана. Иран отвергает обвинения в работе над созданием ядерного оружия. В ответ на атаки Израиля исламская республика также начала запускать по нему ракеты, в том числе применила баллистические ракеты «Саджил» дальностью 2 тыс. км.

Трамп не исключал вмешательства США в конфликт Израиля и Ирана. От последнего он потребовал «безоговорочной капитуляции» и назвал свои слова «окончательным ультиматумом».

Президент США утверждал, что Иран до израильских ударов был близок к созданию ядерного оружия. При этом нацразведка США не нашла доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия.

Вашингтон уже начал переброску на восток военной техники, в том числе самолетов и кораблей. Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Трамп предварительно одобрил план нападения США на Иран. Тегеран пообещал дать «немедленный отпор в соответствии с конкретным планом» третьей стороне, которая решится поддержать Израиль.