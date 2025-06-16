США начали массовую переброску самолетов-заправщиков через Атлантику

США с вечера 15 июня отправили на восток более 30 самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46. Иран предостерег Вашингтон от поддержки Израиля, Трамп при атаке на США пригрозил обрушить на агрессора «всю мощь вооруженных сил»

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США начали массовую переброску самолетов-заправщиков на восток, то есть через Атлантический океан, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные сервисов для отслеживания полетов. Об этом же пишет Military Watch Magazine.

По данным газеты, активная переброска самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46 происходила в поздние часы воскресенья, 15 июня: не менее 30 из них отправились на восток. Такие же данные приводит Military Watch Magazine.

Переброска идет с баз на материковой части США, отмечает журнал.

Хотя истребители F-15 ВВС Израиля способны достичь иранской территории без дозаправки в воздухе, значительную часть флота составляют истребители F-16, которым не хватает дальности, необходимой для нанесения ударов по большинству целей в Иране, пишет Military Watch Magazine. Ее не хватит даже при наличии внешних топливных баков и использовании крылатых или баллистических ракет воздушного базирования большой дальности, поясняет издание.

Ранее Reuters писал, что американский авианосец USS Nimitz начал движение из Южно-Китайского моря в район Ближнего Востока. Источники сообщили агентству, что 20 июня корабль должен был прибыть во вьетнамский порт Дананг, однако теперь его там не ждут: заход отменили из-за «чрезвычайной оперативной необходимости».

До этого AP сообщило, что США перебрасывают военные ресурсы, включая корабли, на Ближний Восток. Так, американские истребители патрулируют небо на Ближнем Востоке, эсминцу USS Thomas Hudner, способному защищаться от баллистических ракет, приказано начать движение в сторону восточной части Средиземного моря. Второй эсминец также должен начать движение вперед, чтобы он мог быть доступен по запросу Белого дома.

США ведут операцию на Ближнем Востоке против йеменских хуситов, однако в вооруженном конфликте Израиля и Ирана не участвуют. При этом Вашингтон открыто поддержал израильскую сторону. Axios писал, что США помогали Израилю с отражением иранских воздушных атак.

По данным издания, Израиль в течение нескольких дней просил администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к ударам по Ирану. Республиканец, в свою очередь, не исключил, что Вашингтон может пойти на такой шаг в случае необходимости, сказал Axios один из источников.

Иранский чиновник сказал CNN, что Тегеран усилит атаки и нанесет удары по ближневосточным базам любой страны, которая будет защищать Израиль. Fars также писал, что Иран намерен ударить по базам США на Ближнем Востоке. По сведениям Mehr, Тегеран уведомил Вашингтон, Лондон и Париж, что атакует их объекты в регионе в случае поддержки Израиля.

Трамп пригрозил обрушить на Иран «всю мощь вооруженных сил США», если тот атакует Соединенные Штаты каким-либо образом.