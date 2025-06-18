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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп заявил об «окончательном ультиматуме» Ирану

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Спасатели работают на месте разрушенного здания в результате израильских ударов в Тегеране, Иран, 13 июня 2025 года
Спасатели работают на месте разрушенного здания в результате израильских ударов в Тегеране, Иран, 13 июня 2025 года (Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters)

Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану «окончательный ультиматум», о чем заявил, выступая перед журналистами у Белого дома. Слова американского главы приводит Axios.

«Можно и так сказать. Возможно, вы могли бы назвать это окончательным ультиматумом», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, выдвигал ли он Ирану ультиматум.

Президент также напомнил о своем требовании «безоговорочной капитуляции» Тегерана.

«Безоговорочная капитуляция», — написал он ранее в своей соцсети Truth Social после нескольких публикаций об Иране.

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Политика
Дональд Трамп

До этого американский лидер заявил о полном контроле над воздушным пространством Ирана и о том, что США знают, где «прячется» верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Трамп назвал его «легкой мишенью», но заверил, что сейчас аятолла в безопасности.

«Мы не собираемся его уничтожать (убивать), по крайней мере, сейчас», — написал он.

Axios ранее также узнал, что Трамп провел совещание с Советом национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома о конфликте Израиля и Ирана. До этого президент досрочно покинул саммит G7 в Канаде. По его словам, причина отъезда — «нечто гораздо более серьезное».

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Полина Дуганова
Дональд Трамп США Иран Израиль Белый дом ультиматум
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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