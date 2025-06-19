Трамп ответил на публикацию WSJ о его планах атаковать Иран
Журналисты The Wall Street Journal (WSJ) не понимают, что на самом деле думает президент США Дональд Трамп о ситуации вокруг ядерной программы Ирана и конфликта исламской республики с Израилем. Об этом сам глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social после того, как WSJ сообщила об одобрении Трампом плана нападения США на Иран.
«Wall Street Journal понятия не имеет, каковы мои мысли относительно Ирана!» — говорится в опубликованном Трампом посте.
По данным издания, Трамп одобрил план нападения на Иран в частном порядке, но пока не отдал окончательный приказ о нанесении ударов на тот случай, если Тегеран откажется от ядерной программы. Трамп надеется, что риск вовлечения США в войну заставит Иран выполнить требования насчет ядерного оружия, написала WSJ со ссылкой сразу на три источника, знакомых с ходом обсуждений.
После беседы с военным командованием в Ситуационном центре Белого дома президент США не стал исключать военного решения ситуации и в разговоре с журналистами. По его словам, Тегеран был «в неделях» от получения ядерного оружия.
В ближайшую пятницу, 20 июня, должны состояться ядерные переговоры между Ираном и Францией, Великобританией, Германией. По данным Reuters, европейцы будут просить у Тегерана конкретных обязательств насчет использования атома исключительно в мирных целях.
С 13 июня Израиль наносит удары по объектам ядерной и военной инфраструктуры Ирана, объяснив начало операции ядерной угрозой со стороны Тегерана. Иран отвергает обвинения в создании ядерного оружия. В ответ он выпускает по Израилю сотни баллистических ракет.
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