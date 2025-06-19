Иран назвал условия прекращения ударов по Израилю

ВСНБ Ирана: удары прекратятся, когда Израиль будет наказан и выплатит репарации

Обстановка на территории медицинского центра «Сорока» в Беэр-Шеве, Израиль (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Иран прекратит наносить удары по Израилю, когда последний «будет наказан» и выплатит репарации исламской республике. Об этом говорится в заявлении иранского Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ).

«Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и не будет выплачена компенсация», — заявили в совете (цитата по IRNA).

В ВСНБ пообещали ответ «различными предусмотренными способами» на возможные новые удары Израиля.

«А если в эту агрессию вмешается третья сторона, ей будет дан немедленный отпор в соответствии с конкретным планом», — добавили там.

С 13 июня Израиль наносит удары по объектам ядерной и военной инфраструктуры Ирана. Начало операции «Восстающий лев» страна объяснила ядерной угрозой, исходящей со стороны Тегерана. Иран отвергает обвинения в работе над созданием ядерного оружия. В ответ на атаки Израиля исламская республика также начала выпускать по нему ракеты.

Президент США Дональд Трамп утверждал, что Иран до израильских ударов был близок к созданию ядерного оружия. При этом нацразведка США не нашла доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Трамп предварительно одобрил плана нападения США на Иран. Источники CBS News, знакомые с вопросом, также утверждают, что президент США рассматривает возможность присоединения к израильским атакам. Вашингтон незадолго до этого начал переброску на восток военной техники, в том числе самолетов и кораблей.

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