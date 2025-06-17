Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана

Трамп заявил Truth Social о необходимости полной капитуляции Ирана в войне с Израилем. Он назвал легкой мишенью аятоллу Хаменеи, однако подчекнул, что США не намерены его убивать — по крайней мере, пока что

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ожидает полной капитуляции Ирана в войне с Израилем.

«Безоговорочная капитуляция», — написал он капсом в своей соцсети Truth Social после нескольких постов об Иране.

До этого американский лидер заявил о полном контроле над воздушным пространством Ирана.

«У Ирана были хорошие радары и другое оборонительное оборудование, и их было много, но оно не сравнится с американским оборудованием, разработанным и произведенным в США», — написал Трамп.

Кроме того, по словам Трампа, США знают, где «прячется» верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он назвал его «легкой мишенью», но добавил, что сейчас аятолла в безопасности.

«Мы не собираемся его уничтожать (убивать), по крайней мере, сейчас», — написал он.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что убийство Хаменеи могло бы «положить конец войне». По информации Axios Трамп выступил против попыток Израиля ликвидировать Хаменеи из-за риска наступления непредсказуемых последствий.

Ранее Axios узнал о встрече Трампа с командой Совета национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома по поводу конфликта между Израилем и Ираном. До этого республиканец досрочно вернулся в Вашингтон с саммита G7 в Канаде, заявив, что не собирается работать над «перемирием» между Израилем и Ираном и подчеркнул, что причина его возвращения — нечто «гораздо большее».

Позднее Трамп заявил, что для урегулирования ситуации с ядерной программой Тегерану придется полностью отказаться от возможности разрабатывать ядерное оружие. CBS также передавал слова республиканца о необходимости «полной капитуляции» Ирана.