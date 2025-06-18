КСИР заявил о первом применении ракет дальностью 2 тысячи километров по Израилю

КСИР заявил о первом применении ракет дальностью 2 тыс. км по Израилю

Video

Иран впервые применил против Израиля баллистические ракеты средней дальности «Саджил», сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в телеграм-канале.

«Иран впервые применил ракеты «Саджил» дальностью 2 тыс. км для удара по оккупированным территориям (так Тегеран обозначает Израиль. — РБК)», — говорится в сообщении.

Корпус предупредил израильтян, что иранские ракеты не оставят им «ни секунды покоя вне подземных убежищ» и не дадут умолкнуть сиренам воздушной тревоги.

«Выбирайте — либо «медленная смерть» в аду бункеров, либо спасайте свои жизни, бежав с земель, украденных вашими предками. Бегите, если хотите выжить!» — сказано в обращении.

Согласно данным Al Jazeera, «Саджил» — это твердотопливная ракета, в разных модификациях может поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км. Большей дальностью (до 3 тыс. км) обладает иранская ракета «Сумар». Дальностью 2 тыс. км также обладают ракеты «Гадр» и «Хорремшехр», пишет Reuters. Расстояние между границами Израилем и Ираном — примерно 1,5 тыс. км.

15 июня Израиль сообщил о самом дальнем ударе за время операции против Ирана: военно-воздушные силы (ВВС) атаковали иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхеда на востоке Ирана, что примерно в 2,3 тыс. км от Израиля.

Материал дополняется