КСИР заявил о первом применении ракет дальностью 2 тыс. км по Израилю
Иран впервые применил против Израиля баллистические ракеты средней дальности «Саджил», сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в телеграм-канале.
«Иран впервые применил ракеты «Саджил» дальностью 2 тыс. км для удара по оккупированным территориям (так Тегеран обозначает Израиль. — РБК)», — говорится в сообщении.
Корпус предупредил израильтян, что иранские ракеты не оставят им «ни секунды покоя вне подземных убежищ» и не дадут умолкнуть сиренам воздушной тревоги.
«Выбирайте — либо «медленная смерть» в аду бункеров, либо спасайте свои жизни, бежав с земель, украденных вашими предками. Бегите, если хотите выжить!» — сказано в обращении.
Согласно данным Al Jazeera, «Саджил» — это твердотопливная ракета, в разных модификациях может поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км. Большей дальностью (до 3 тыс. км) обладает иранская ракета «Сумар». Дальностью 2 тыс. км также обладают ракеты «Гадр» и «Хорремшехр», пишет Reuters. Расстояние между границами Израилем и Ираном — примерно 1,5 тыс. км.
15 июня Израиль сообщил о самом дальнем ударе за время операции против Ирана: военно-воздушные силы (ВВС) атаковали иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхеда на востоке Ирана, что примерно в 2,3 тыс. км от Израиля.
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