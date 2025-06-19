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Война Израиля и Ирана ,  
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Reuters узнал о прямых переговорах Ирана и США на фоне ударов Израиля

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Война Израиля и Ирана
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

После начала ударов Израиля по Ирану на прошлой неделе иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи несколько раз разговаривал по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщили Reuters три дипломата.

По их словам, Аракчи заявил Уиткоффу, что Тегеран не вернется к переговорам о ядерной сделке, если Израиль не прекратит атаки. Собеседники агентства рассказали, что переговоры Аракчи и Уиткоффа включали краткое обсуждение предложения США, переданного Ирану в конце мая, направленное на создание регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана.

Иран до сих пор отвергал это предложение, однако, как заявил один из дипломатов, близкий к Тегерану, Аракчи сказал Уиткоффу, что Иран «может проявить гибкость в ядерном вопросе», если Вашингтон окажет давление на Израиль, чтобы тот прекратил удары.

«Аракчи сказал Уиткоффу, что Иран готов вернуться к ядерным переговорам, но он не сможет этого сделать, если Израиль продолжит свои бомбардировки», — говорит европейский дипломат.

Один из собеседников Reuters уточнил, что первый телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона, который «выдвинул новое предложение», чтобы выйти из тупика.

Источники издания отметили, что Иран «был не в том положении», чтобы вести публичные переговоры с США. При этом 20 июня в Женеве пройдут переговоры Ирана со странами «Евротройки» на уровне глав МИД. 

Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров о ядерной сделке при посредничестве Омана. Шестой должен был состояться 15 июня, однако в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, объяснив это возможностью Тегерана создать ядерную бомбу.

В результате израильских атак погибли более десятка иранских высокопоставленных военных и ведущих ученых-ядерщиков. Также был поврежден ключевой объект иранской ядерной программы в Натанзе.

Материал дополняется.

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политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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