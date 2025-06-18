Трамп заявил, что Иран был «в неделях» от получения ядерного оружия

Трамп рассказал о нежелании вмешиваться в войну Израиля и Ирана и добавил: «Но у Ирана не может быть ядерного оружия». Тегеран отвергает обвинения в работе над созданием ядерных боезарядов

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Иран был в нескольких неделях от получения ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, передает NBC.

Репортер спросил его, что он хотел бы сказать американцам, которые не желают вступления США в еще одну войну, и президент ответил: «Я тоже не хочу вмешиваться, но я уже 20 лет, а может — и больше, говорю, что у Ирана не может быть ядерного оружия. Я говорю это уже давно, и я думаю, что они были в нескольких неделях от того, чтобы получить его».

По словам Трампа, иранские чиновники хотят встречи, «но уже поздно встречаться». Пока, с его слов, окончательное решение насчет действий в отношении Ирана не принято, но «есть идеи, что делать».

«Мне нравится принимать окончательное решение за секунду до того, как оно должно быть принято, потому что все меняется, особенно во время войны. Во время войны все меняется. Это может переходить из одной крайности в другую», — сказал Трамп и добавил, что через час назначено совещание в Ситуационной комнате Белого дома.

Ранее сегодня Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции» и назвал свои слова «окончательным ультиматумом». По словам президента США, над воздушным пространством установлен полный контроль, а Вашингтон знает, где «прячется» верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Трамп назвал его «легкой мишенью», но заверил, что сейчас аятолла в безопасности.

«Американцы должны знать, что любое военное вмешательство США, несомненно, обернется для них невосполнимым ущербом», — предупредил верховный лидер Ирана.

Израиль утверждает, что Иран обладает достаточным запасом обогащенного урана для создания 15 ядерных бомб. По версии израильских властей, Тегеран подошел к точке невозврата в процессе создания ядерного оружия. В связи с этим ЦАХАЛ с 13 июня наносит удары по ядерным объектам на иранской территории и по командованию вооруженных сил республики.

Тегеран отрицает обвинения в стремлении создать ядерное оружие. МАГАТЭ сообщало, что эксперты не видели доказательств осуществления Ираном программы создания ядерного оружия, однако ситуация с развитием ядерной энергетики в Иране все равно вызывала беспокойство.