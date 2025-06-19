В Кремле выразили надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Россия надеется продолжить работу по урегулированию украинского конфликта и выйти на третий раунд переговоров, заявил Песков. Ранее президент сообщил, что новая встреча делегаций может состояться после 22 июня

Делегации России на переговорах в Стамбуле (Фото: Александр Рюмин / РИА Новости)

Москва надеется на продолжение работы российской и украинской делегаций и выход на третий раунд переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что итогам двух прошедших раундов переговоров в мае и июне удалось добиться важных гуманитарных результатов, в том числе возвращения с Украины сотен молодых и тяжелобольных бойцов. Подобные гуманитарные договоренности дают возможность постепенно наращивать «готовности к каким-то более серьезным договоренностям», сказал пресс-секретарь.

«Мы надеемся на то, что работа будет продолжаться, и что мы выйдем на третий раунд переговоров», — заявил Песков.

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский ранее заявил, что Украина получила более 6 тыс. тел в рамках стамбульских договоренностей. С украинской стороны получено 78 погибших, отметил он.

Песков отметил, что с 2022 года, когда была возможность решить конфликт мирно, «для Украины ситуация существенно ухудшилась», вырос уровень взаимного недоверия. Сегодня Украине предстоит понять и принять «складывающиеся реалии».

Президент России Владимир Путин ранее сказал, что для урегулирования конфликта готов встречаться со всеми, в том числе с украинским президентом Владимиром Зеленским, но при подписании документов важна юридическая составляющая. По его словам, ситуация также ухудшилась для украинской стороны. «Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще и о двух субъектах теперь Российской Федерации. И Крым, конечно», — сказал он.

Президент заявил, что новая встреча делегаций может состояться после 22 июня, ведутся обсуждения.

Зеленский в мае предложил организовать трехстороннюю встречу с Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В Кремле отмечали, что встреча Путина и Зеленского возможна «именно как результат работы» и при достижении определенных договоренностей делегаций. Песков отметил, что такая встреча должна быть в том числе результатом уже «подготовленных точек».