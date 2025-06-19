Песков предупредил Киев о необходимости принять и понять реалии

Интервью. Дмитрий Песков (Видео: Телеканал РБК)

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Киев будет должен принять «складывающиеся реалии», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК на форуме ПМЭФ.

«Украине предстоит понять реалии и принять эти реалии», — сказал Песков.

Песков добавил, что с 2022 года, когда была возможность решить конфликт мирно, «для Украины ситуация существенно ухудшилась», вырос уровень взаимного недоверия.

Россия надеется на продолжение работы по урегулированию мирным путем, проведение третьего раунда переговоров, отметил Песков.

На момент 19 июня Москва и Киев провели два раунда переговоров спустя почти три года после последних встреч в 2022 году.

Первый раунд прошел в середине мая в Стамбуле. Тогда стороны договорились представить свое видение возможного прекращения огня и прописать это в деталях.

Второй раунд переговоров Россия и Украина провели также в Стамбуле 2 июня. Москва представила свой проект меморандума с условиями мира, стороны договорились на один масштабный обмен пленными.