Путин заявил, что ситуация для Киева будет ухудшаться
Ситуация для Киева будет ухудшаться, она уже ухудшилась для украинской стороны, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с зарубежными журналистами на ПМЭФ.
«Как я и говорил, ситуация будет ухудшаться. Вот она ухудшилась для них. Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще и о двух субъектах теперь Российской Федерации. И Крым, конечно. Давайте обсуждать это», — сказал президент России. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, которые в сентябре 2022 года вошли в состав России.
Путин также сказал, что для урегулирования конфликта готов встречаться со всеми, в том числе с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом вопрос заключается в том, кто будет подписывать документы: здесь важна юридическая составляющая.
По украинской Конституции президент избирается на пять лет, «способов продления полномочий не существует, даже в условиях военного положения», отметил российский президент.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти
Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть
Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США
АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ
Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании
Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций
Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана
Трамп рассказал о беседе с Путиным
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов