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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что ситуация для Киева будет ухудшаться

Сюжет
Военная операция на Украине

Ситуация для Киева будет ухудшаться, она уже ухудшилась для украинской стороны, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с зарубежными журналистами на ПМЭФ.

«Как я и говорил, ситуация будет ухудшаться. Вот она ухудшилась для них. Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще и о двух субъектах теперь Российской Федерации. И Крым, конечно. Давайте обсуждать это», — сказал президент России. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, которые в сентябре 2022 года вошли в состав России.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Путин также сказал, что для урегулирования конфликта готов встречаться со всеми, в том числе с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом вопрос заключается в том, кто будет подписывать документы: здесь важна юридическая составляющая.

По украинской Конституции президент избирается на пять лет, «способов продления полномочий не существует, даже в условиях военного положения», отметил российский президент.

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