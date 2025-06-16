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Военная операция на Украине ,  
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Россия и Украина провели последний раунд репатриации тел погибших

Сюжет
Военная операция на Украине
Всего Россия передала Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев вернул тела 78 погибших российских военных. Россия выполнила свои обязательства, подчеркнул Мединский
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram

Россия передала Украине тела еще 1245 погибших военнослужащих ВСУ, сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными. Всего, по его информации, таким образом Украина получила более 6 тыс. тел в рамках Стамбульских договоренностей. Передачу тел подтвердил глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

«Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 78 погибших наших», — сообщил Мединский.

Россия и Украина провели последний раунд репатриации тел погибших
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Украинский штаб выразил благодарность за содействие в процессе их репатриации Международному Комитету Красного Креста.

До этого, 15 июня Россия передала Украине 1,2 тыс. тел в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Это четвертый этап передачи тел, рассказывал РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Киев в том раунде репатриации погибших не передал Москве ни одного тела погибшего военного. 27 тел погибших военнослужащих Россия получила 11 июня.

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Украина тела погибших репатриация Владимир Мединский
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