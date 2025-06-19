Песков о переговорах с Украиной, обещании Израиля и просьбе США. Видео
Россия надеется выйти на третий раунд переговоров с Украиной, рассказал в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также он рассказал:
- о потенциале Путина как посредника в конфликте Ирана и Израиля;
- о просьбе США перенести консультации с Россией в Москве;
- об обещании Израиля России из-за Ирана;
- о том, что Киеву нужно принять для переговоров;
- назвал условие для встречи Путина, Трампа и Зеленского.
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