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ПМЭФ-2025 ,  
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Песков назвал условие для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Песков назвал подготовку условием для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Переговоры России и США

Интервью. Дмитрий Песков
Интервью. Дмитрий Песков
(Видео: Телеканал РБК)
Video

Возможная встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского должна стать итогом серьезной предварительной работы, заявил в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такая встреча на высшем уровне, она должна быть результатом длительной работы и результатом уже подготовленных точек», — сказал Песков.

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Ранее Путин на полях ПМЭФ сообщил, что переговорные группы Москвы и Киева поддерживают контакт и договариваются о проведении новой встречи после 22 июня.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Президент подчеркнул, что Москва готова к содержательному диалогу по принципам урегулирования. Однако, по его словам, важны и готовность Киева, а также позиция стран, поддерживающих Украину.

Он также выразил мнение, что Трамп «искренне стремится к урегулированию».

Предыдущие два раунда переговоров прошли в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Стороны обсуждали прекращение огня, обмен пленными и передачу тел погибших.

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Дмитрий Песков
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