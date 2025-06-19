Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Трамп продолжает утверждать, что Иран был близок к созданию ядерного оружия, однако выводы разведки США опровергают его слова, обратил внимание сенатор Уорнер. Президент США пояснил, что его не волнует это противоречие

Марк Уорнер (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Нацразведка США проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия, заявил в эфире MSNBC заместитель главы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер (демократ).

Сенатор напомнил, что в марте директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что «Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы». «И в понедельник этой недели мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились», — добавил Уорнер.

Речь идет о письменном вступительном слове Габбард для спецкомитета по разведке от 25 марта, в котором директор обобщила выводы ведомства насчет Ирана от 18 разведывательных подразделений США: с ее слов, разведсообщество все еще считает, что «Иран не создает ядерное оружие, а верховный лидер [Али] Хаменеи не санкционировал программу создания ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году». Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран до израильских ударов был близок к созданию ядерного оружия. Репортеры напомнили ему о приведенной Габбард оценке разведки США, которая противоречит таким заявлениям, на что республиканец ответил: «Мне все равно, что она сказала. Я думаю, они [в Иране] были очень близки».

«Внешняя политика через твиты — безумие. Но именно так поступает этот парень», — заявил Уорнер. Он подчеркнул, что Трамп, таким образом, «игнорирует все разведданные».

«Я не имею ни малейшего представления о том, какова сейчас политика США в отношении этого обстоятельства. Я заместитель председателя комитета по разведке, и если у меня нет ни малейшего представления, то что известно американскому народу?», — задался вопросом сенатор.

Трамп предварительно одобрил представленные ему планы удара по Ирану, но окончательный приказ отдавать не стал — на случай, если Тегеран пойдет на уступки и сворачивание ядерной программы, сообщают источники ABC и The Wall Street Journal. По данным телеканала, планируется нанести не один удар по объекту, а несколько, утверждает собеседник телеканала.

Иранские власти отвергают обвинения в намерении получить ядерное оружие. В МИД Ирана сообщил, что Тегеран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считать, что ядерному оружию не место на Ближнем Востоке.