 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Трамп продолжает утверждать, что Иран был близок к созданию ядерного оружия, однако выводы разведки США опровергают его слова, обратил внимание сенатор Уорнер. Президент США пояснил, что его не волнует это противоречие
Марк Уорнер
Марк Уорнер (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Нацразведка США проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия, заявил в эфире MSNBC заместитель главы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер (демократ).

Сенатор напомнил, что в марте директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что «Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы». «И в понедельник этой недели мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились», — добавил Уорнер.

Речь идет о письменном вступительном слове Габбард для спецкомитета по разведке от 25 марта, в котором директор обобщила выводы ведомства насчет Ирана от 18 разведывательных подразделений США: с ее слов, разведсообщество все еще считает, что «Иран не создает ядерное оружие, а верховный лидер [Али] Хаменеи не санкционировал программу создания ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году».

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран до израильских ударов был близок к созданию ядерного оружия. Репортеры напомнили ему о приведенной Габбард оценке разведки США, которая противоречит таким заявлениям, на что республиканец ответил: «Мне все равно, что она сказала. Я думаю, они [в Иране] были очень близки».

«Внешняя политика через твиты — безумие. Но именно так поступает этот парень», — заявил Уорнер. Он подчеркнул, что Трамп, таким образом, «игнорирует все разведданные».

«Я не имею ни малейшего представления о том, какова сейчас политика США в отношении этого обстоятельства. Я заместитель председателя комитета по разведке, и если у меня нет ни малейшего представления, то что известно американскому народу?», — задался вопросом сенатор.

Axios назвал «ключевой вопрос», беспокоящий Трампа насчет ударов по Ирану
Политика
Фото:Carlos Barria / Reuters

Трамп предварительно одобрил представленные ему планы удара по Ирану, но окончательный приказ отдавать не стал — на случай, если Тегеран пойдет на уступки и сворачивание ядерной программы, сообщают источники ABC и The Wall Street Journal. По данным телеканала, планируется нанести не один удар по объекту, а несколько, утверждает собеседник телеканала.

Иранские власти отвергают обвинения в намерении получить ядерное оружие. В МИД Ирана сообщил, что Тегеран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считать, что ядерному оружию не место на Ближнем Востоке.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти

Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть

Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США

АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ

Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании

Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций

Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана

Трамп рассказал о беседе с Путиным

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ядерное оружие Иран Конгресс США США Тулси Габбард Нацразведка США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Как возобновление иранской ядерной сделки скажется на России
Политика
Трамп заявил, что «весь мир взорвется», если Иран получит ядерное оружие
Политика
Reuters узнал о переговорах Европы и Ирана о ядерном оружии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Bloomberg узнал о подготовке властей США к удару по Ирану в ближайшие дни Политика, 04:34
Израиль нанес удар по Тегерану Политика, 04:28
В аэропортах Калуги и Волгограда ввели временные ограничения на полеты Политика, 04:17
Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием Политика, 04:09
Посольство отправило ноту в МИД Аргентины из-за дела о шпионаже Политика, 03:46
Fars объявил о шестом этапе ударов дронов Ирана по Израилю Политика, 03:28
ABC узнал, что Трамп «свыкается с идеей» уничтожения завода в Иране Политика, 03:25
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп заявил, что «весь мир взорвется», если Иран получит ядерное оружие Политика, 02:54
Axios назвал «ключевой вопрос», беспокоящий Трампа насчет ударов по Ирану Политика, 02:48
«Реал» с ничьей стартовал на клубном ЧМ в первом матче во главе с Алонсо Спорт, 02:46
Суд отправил солиста Мариинки в стационар после повреждения машины ТВ Общество, 02:19
Путин фразой из Библии ответил на вопрос об ошибках Политика, 02:15
Путин рассказал о западном посреднике, объявленном Киевом агентом Кремля Политика, 02:04
Путин заявил, что потери Украины превышают уровень мобилизации Политика, 01:48